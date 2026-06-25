Ecuador avanza de ronda entre los "mejores terceros" tras vencer a la líder de grupo Alemania

El mediocampista ecuatoriano Gonzalo Plata celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Alemania

Contra todos los pronósticos, Ecuador venció 2-1 a la clasificada Alemania este jueves a las afueras de Nueva York y obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, la Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

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Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.

Más de 50.000 hinchas tricolor dieron fuerza desde la tribuna a su país en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo, la de tener que vencer a un rival contra el que sucumbieron en sus dos únicos enfrentamientos.

La Tricolor, además, necesitaba quebrar dos quinielas para avanzar de ronda directamente tras estrellarse contra el clasificado Costa de Marfil (1-0) y el eliminado Curazao (0-0): vencer a los alemanes y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia.

Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la selección revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros, con cuatro puntos.

Costa de Marfil vence 2-0 a Curazao y clasifica a 16avos como segundo del Grupo E

Costa de Marfil superó este jueves por primera vez la fase de grupos de un Mundial al ganar 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E.

Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el Grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo.

Ecuador, que venció a la misma hora a Alemania por 2-1 terminó en tercer lugar con cuatro unidades y aseguró su lugar en la segunda ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Curazao se despide del Mundial 2026 con un punto.

Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en Filadelfia ante los curazoleños fueron anotados por Nicolas Pepe a los 7 y 64 minutos.

Pepe, atacante del Villarreal, aprovechó un fallo defensivo para anotar con un preciso taconazo con la izquierda la primera diana, mientras que la segunda llegó tras un zurdazo al palo largo.

Costa de Marfil había participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superqar la fase de grupos.

FUENTE: con información de AFP