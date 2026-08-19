miércoles 19  de  agosto 2026
EEUU

¿Sabías qué? Cifras sobre el costo de la vida

Hoy Estados Unidos y el mundo giran en torno a estadísticas, despertando el interés general por cifras que hablan por sí solas

Inflación acumulada tras pandemia en 2020.

Inflación acumulada tras pandemia en 2020.

DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Las siguientes cifras muestran el aumento acumulado de los precios en EEUU desde diciembre de 2020. En otras palabras, qué tan más cara es cada categoría hoy en día.

La ola de inflación que comenzó en 2020 estuvo fuertemente vinculada a la pandemia de COVID-19, pero sería inexacto decir que la pandemia fue la única causa.

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Según la Reserva Federal, la explicación más precisa es que la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministro, los cambios en el gasto de los consumidores, la fuerte demanda durante la reapertura y la escasez de productos condujeron a precios más altos.

Alimentos +27%

Comidas fuera de casa +30%

Electricidad +31%

Vivienda +25%

Gasolina +43%

Cuidado médico +16%

Recreación +17%

Educación +18%

Vestimenta +5%

Nuevos vehículos +21%

Vehículos usados +16%

Fuente: US BLS CPI index

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