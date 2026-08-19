Arrestan a madre acusada de verter cera caliente sobre sus hijas e incendiar su casa en Miami-Dade

MIAMI.- Una madre de 26 años fue arrestada en Miami-Dade después de publicar en Instagram varios videos en los que presuntamente aparece vertiendo cera caliente sobre las manos de sus dos hijas y prendiendo fuego a varias prendas dentro de su casa.

Meliza Campos-Sanchez enfrenta un cargo de incendio provocado en primer grado, uno de abuso infantil sin lesiones graves y dos de negligencia infantil, según los reportes de arresto.

El incidente ocurrió el domingo 16 de agosto en una residencia situada en la cuadra 4200 de la avenida 95 del suroeste, adonde acudieron agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y unidades de Miami-Dade Fire Rescue tras recibir una alerta.

De acuerdo con la investigación, Campos-Sanchez habría difundido dos grabaciones en su cuenta de Instagram. En una aparece utilizando velas encendidas para derramar cera derretida sobre su cuerpo y las manos de sus hijas, de 6 y 3 años.

La otra muestra a la acusada con una máscara plateada mientras canta y baila en la cocina. Posteriormente, coloca dos prendas en el piso, las rocía con un líquido inflamable y les prende fuego con un encendedor, según la descripción incluida en los documentos judiciales.

Un investigador determinó que las llamas fueron iniciadas deliberadamente mediante el uso de una fuente de ignición, material combustible y una sustancia acelerante. Durante la inspección fueron hallados una máscara, un encendedor rojo y una botella cuyo contenido podría ser alcohol.

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La hija mayor relató que ella y su hermana se encontraban en el cuarto de lavado, contiguo a la cocina, cuando observaron a su madre incendiar la ropa y arrojar una taza de cristal al suelo mientras bailaba. La niña aseguró que la acusada sofocó después el fuego con un recipiente lleno de agua.

Los agentes también localizaron restos de prendas quemadas en un contenedor de basura fuera de la casa y detectaron daños menores en el piso del área donde comenzó el siniestro.

El esposo de Campos-Sanchez declaró que ambos atravesaban problemas matrimoniales y que llevaba alrededor de una semana alojado con sus padres. Según su testimonio, una amiga lo alertó sobre los videos y le pidió que se comunicara con la Policía.

El hombre indicó además que había contactado previamente a las autoridades debido a sus preocupaciones por la seguridad de las menores. Tras llegar al lugar, asumió la custodia de las niñas.

Campos-Sanchez fue trasladada inicialmente a un hospital para una evaluación de salud mental. Después de recibir el alta médica, ingresó el lunes 17 de agosto en el centro correccional Turner Guilford Knight.

Durante su comparecencia judicial, un juez le asignó un defensor público y ordenó que permaneciera detenida sin derecho a fianza. Las acusaciones están pendientes de resolución en los tribunales.