Resultados de las primarias en Miami-Dade: ganadores y segunda vuelta

Bruno Barreiro, durante su visita a la redacción de Diario Las Américas. ÁLVARO MATA

Vicki Lopez, comisionada por el distrito 5 y Rob Piper avanzaron a segunda vuelta.

MIAMI.- Los votantes de Miami-Dade definieron este martes 18 de agosto los candidatos que avanzaron a las elecciones generales del 3 de noviembre, en unas primarias de Florida marcadas por una baja participación, que alcanzó el 18.67% , con 240,456 sufragios emitidos entre 1,288,156 electores registrados en el condado.

Entre las principales contiendas seguidas por DIARIO LAS AMÉRICAS figuraron tres puestos de la Comisión de Miami-Dade, un escaño del Senado de Florida y varias carreras por la Cámara de Representantes estatal.

Comisión de Miami-Dade

Bastien retuvo con amplia ventaja el Distrito 2

La comisionada Marleine Bastien retuvo su puesto en el Distrito 2 de Miami-Dade con una ventaja contundente. Bastien acumuló 13,964 votos, equivalentes al 78.26%, frente al 12.91% de Miguel “Skip” Quintero y el 8.84% de Ernst Jean Louis.

Con 65 de los 77 precintos reportados, Bastien superó ampliamente el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.

Trabajadora social y fundadora de Family Action Network Movement (FANM), Bastien fue elegida por primera vez para la Comisión en 2022. Su campaña había recaudado alrededor de 137,676, dólares muy por encima de sus adversarios.

El Distrito 2 comprende partes de North Miami, North Miami Beach, Opa-locka, Hialeah y Miami, además de comunidades no incorporadas del norte y centro-norte de Miami-Dade.

Marleine Bastien, comisionada por el Distrito 2 de Miami-Dade. ANA M.

Vicki Lopez y Rob Piper avanzaron a segunda vuelta

Mucho más cerrada resultó la elección por el Distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade. La comisionada Vicki L. Lopez ocupó el primer lugar con 7,011 votos y 42.30%, seguida por Rob Piper, con 4,887 votos y 29.49%, y Joe Sanchez, con 4,676 votos y 28.21%.

Con 53 de 55 precintos reportados, apenas 211 votos separaron a Piper de Sanchez. Al no alcanzar ninguno de los candidatos el 50%, Lopez y Piper avanzaron a la segunda vuelta del 3 de noviembre.

Lopez, exrepresentante estatal nombrada comisionada en noviembre de 2025, llegó a la elección con aproximadamente $344,941 recaudados directamente por su campaña. Piper es un mayor retirado del Cuerpo de Marines y doctor en Relaciones Internacionales por Florida International University.

El Distrito 5 comprende sectores de Miami y Miami Beach, incluidos Brickell, Downtown Miami, Little Havana, Miami River, The Roads, Shenandoah y sectores de Miami Beach.

Vicki Lopez, comisionada por el distrito 5 y Rob Piper avanzaron a segunda vuelta. CESAR MENENDEZ DLA

Cohen Higgins superó el 50% en el Distrito 8

La comisionada Danielle Cohen Higgins logró la reelección sin necesidad de segunda vuelta. Con 55 de 58 precintos reportados, obtuvo 10,239 votos, equivalentes al 55.04%.

John Edward DuBois quedó segundo con el 28.20% y Martha “Vega” Hero alcanzó el 16.76%.

Cohen Higgins, abogada que llegó inicialmente a la Comisión por nombramiento en 2020 y posteriormente ganó las elecciones de 2022, había recaudado aproximadamente 247,335 dólares para esta campaña.

El Distrito 8 comprende una extensa zona del sur de Miami-Dade, incluidos Cutler Bay, Palmetto Bay, partes de Homestead y comunidades no incorporadas del sur del condado.

Danielle Cohen Higgins logró la reelección. CESAR MENENDEZ DLA

Ashley Gantt dominó la primaria por el Senado estatal

En la primaria demócrata para el Distrito 34 del Senado de Florida, la representante estatal Ashley Viola Gantt se impuso con 25,679 votos y 62.53%.

Shannan Ighodaro obtuvo el 20.99%, mientras Christine Alexandria Sanon-Jules Olivo registró el 16.48%, con 157 de los 175 precintos reportados.

Gantt, abogada y actual representante estatal, busca ocupar el escaño que deja Shevrin Jones. Tras su victoria, se enfrentará el 3 de noviembre a la republicana Elizabeth Jeanty, quien no tuvo oposición en la primaria republicana. La División de Elecciones de Florida confirma que Jeanty está calificada para las generales.

Congreso Estatal

Báez-Geller se impuso en el Distrito 106

La exmiembro de la Junta Escolar de Miami-Dade Lucia Báez-Geller ganó la primaria demócrata del Distrito 106 de la Cámara de Florida con 4,700 votos, equivalentes al 57.35%, frente a los 3,496 votos y 42.65% de Ashley Litwin Diego. Habían reportado 44 de los 47 precintos.

Báez-Geller, educadora y excandidata al Congreso, había movilizado más de 324,000 dólares para su campaña, aunque alrededor de 250,000 dólares correspondían a préstamos de la propia candidata.

Tras su triunfo, el 3 de noviembre se enfrentará al republicano Fabián Basabe, actual representante del Distrito 106, quien no tuvo rival en las primarias de su partido. El distrito en disputa recorre la franja costera del noreste de Miami-Dade, desde Miami Beach hasta Aventura.

Lucia Báez-Geller ganó la primaria demócrata del Distrito 106.

Daphne Campbell gana la primaria del Distrito 108

La exsenadora y exrepresentante estatal Daphne Campbell ganó la primaria demócrata del Distrito 108 con 6,442 votos y 46.47%.

Dinah J. Escarment obtuvo 5,813 votos y 41.86%, mientras Peter Walsh alcanzó el 11.68%. Este era el resultado cuando se habían reportado 73 de los 74 precintos.

Campbell, enfermera registrada y veterana de la política estatal, había recaudado aproximadamente 68,656 dólares. Como ganadora de esta primaria deberá enfrentarse en noviembre al republicano Wancito Francius, quien aparece calificado y sin oposición en la primaria de su partido por el Distrito 108.

James Bush III gana el Distrito 109

El exrepresentante estatal James Bush III ganó la contienda por el Distrito 109 con 6,549 votos y 49.28%, seguido por el alcalde de Opa-locka, John H. Taylor Jr., con 4,234 votos y 32.07%.

Satin Fye alcanzó el 10.15% y Broadway Harewood, el 8.51%. Al momento de estos resultados se habían reportado 69 de los 72 precintos.

Así pues, Bush regresará a la Legislatura después de perder este mismo escaño frente a Ashley Gantt en las primarias de 2022. Su campaña reportó alrededor de 8,600 dólares en contribuciones hasta comienzos de julio.

Esta elección tuvo una característica especial: fue convocada como Primaria Universal, debido a que todos los candidatos calificados pertenecían al Partido Demócrata y no existía un adversario calificado para las elecciones generales. Por ello pudieron participar todos los electores registrados del distrito, independientemente de su afiliación política, y Bush III obtuvo directamente el escaño.

Romero Roses ganó entre los demócratas del Distrito 113

En el Distrito 113, una de las carreras más observadas de Miami-Dade, Gloria Romero Roses ganó la primaria demócrata con 3,197 votos y 56.31%, mientras Justin Mendoza-Routt acumuló 2,480 votos y 43.69%.

Romero Roses, empresaria y consultora con experiencia en desarrollo inmobiliario y asuntos cívicos, había recaudado aproximadamente 83,432 dólares en contribuciones, además de aportar unos 120,000 dólares en préstamos personales a su campaña.

El Distrito 113 se encuentra íntegramente en Miami-Dade y comprende Key Biscayne y una extensa parte de la ciudad de Miami, incluidos sectores de Brickell, Downtown, Little Havana, Shenandoah y The Roads.

Bruno Barreiro, durante su visita a la redacción de Diario Las Américas. ÁLVARO MATA

Barreiro venció a Lago por apenas 72 votos

La primaria republicana del Distrito 113 dejó uno de los resultados más estrechos de la noche.

El excomisionado de Miami-Dade y exrepresentante estatal Bruno A. Barreiro ganó con 2,416 votos y 42.36%, mientras Frank Lago obtuvo 2,344 votos y 41.09%. Apenas 72 votos separaron a ambos candidatos. Tony Diaz ocupó el tercer puesto con 944 votos y 16.55%.

Barreiro había recaudado unos 13,800 dólares en contribuciones y aportado 100,000 dólares mediante préstamos personales. Lago, por su parte, había registrado aproximadamente 142,491 dólares en contribuciones y 25,000 en préstamos, una diferencia que mostró una mayor capacidad de captación de fondos externos.

Barreiro se enfrentará a Gloria Romero Roses y a la candidata write-in Paola Vazquez del Mercado en las elecciones generales del 3 de noviembre. La División de Elecciones confirma que los tres candidatos están calificados para esa elección.

Mike Redondo arrasa en el Distrito 118

Mucho más definida fue la primaria republicana del Distrito 118. El representante estatal Mike Redondo obtuvo 7,475 votos y 84.80%, mientras Marco Insua registró 1,340 sufragios y 15.20%. Al momento de esta nota se habían reportado 50 de los 51 precintos.

Redondo, abogado y representante estatal desde 2023, ganó la nominación republicana para buscar otro mandato.

En las elecciones generales del 3 de noviembre, Redondo deberá enfrentarse al demócrata Armando “A.C.” Castillo, quien quedó automáticamente nominado al no tener oposición en la primaria demócrata.

El Distrito 118 se encuentra íntegramente en Miami-Dade y comprende principalmente comunidades no incorporadas del oeste y suroeste del condado, incluidos sectores de Kendall, Westchester, Sunset, Tamiami, Kendale Lakes, The Crossings, Richmond Heights, Richmond West, Palmetto Estates, South Miami Heights y Three Lakes.

Mike Redondo, miembro del Congreso de Florida.

Baja participación en Miami-Dade

La jornada estuvo marcada por una participación reducida. Al último corte disponible habían votado 240,456 personas de los 1,288,156 electores registrados, para una participación del 18.67%.

Estas cifras todavía podían aumentar con la incorporación de votos emitidos durante la jornada y boletas por correo recibidas antes del cierre que aún no habían sido incorporadas al sistema. La votación anticipada, en cambio, ya había sido contabilizada completamente.

Los resultados permanecen preliminares y no oficiales hasta que sean revisados y certificados por la Junta de Escrutinio de Miami-Dade.

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