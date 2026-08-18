Chiky Bombom envía mensaje en medio de su suspensión de Telemundo

MIAMI.- En medio de un descanso forzoso que ha tenido que tomar tras unas polémicas declaraciones sobre despidos masivos en Telemundo , Chiky Bombom se mantiene activa en redes sociales , donde continúa comunicándose con sus seguidores.

No obstante, recientemente la dominicana una profunda reflexión sobre cómo en momentos abrumadores es importante buscar un lugar donde te sientas seguro y tranquilo para recuperar la paz.

POLÉMICA Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

“Cuando sientas que tus pensamientos, tus problemas, las circunstancias de la vida, los procesos de la vida, en fin, cualquier situación en tu vida que tú sientas que es más grande que tú, te voy a aconsejar que vayas a un lugar donde te sientas bien pequeñito y más recomendable que sea con la naturaleza; vete a un parque con muchos árboles, vete al mar, conéctate con la naturaleza", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

"Yo soy amante de la naturaleza, de las plantas y del mar y cuando yo siento que mis pensamientos son más grandes que yo vengo al mar para sentirme bien pequeña. Me ayuda a reflexionar, me ayuda a sentirme mejor, me ayuda a conectarme conmigo misma”, expresó.

El video estuvo acompañado de un mensaje en el copy: "Lo más grande que me ha pasado en la vida fue perder mi familia y ser madre soltera, no tener un techo para mi hijo y caer en una depresión que casi acaba con mi vida".

Polémicas declaraciones

La presentadora Lissette Eduardo, conocida como Chiky Bombom, sugirió durante un live en TikTok que la cadena Telemundo evaluaba despedir a, al menos, 500 personas y que ella podría estar en la lista.

"Telemundo en este momento se está preparando para bota a 500 gente. Probablemente yo me vaya", dijo durante una transmisión compartida en la famosa red social.

En medio de la controversia que se generó tras lo dicho, la propia Chiky Bombom abordó la situación en vivo, expresando que no tiene conocimientos sobre los temas gerenciales del canal y pidiendo disculpas por alarmar a sus seguidores e incluso compañeros de trabajo.

“Quiero aclarar un comentario inapropiado sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que no tengo acceso a ese tipo de información interna y reconozco que cometí un error. Asumo total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones”, manifestó.