martes 10  de  noviembre 2026
NARCOTRÁFICO

Fiscal de EEUU: cargos contra nacionales de Ecuador buscan desmantelar la corrupción y narcotráfico

Jamie McDonald afirma que el hijo del expresidente Bucaram y otros cuatro acusados son responsables del tránsito del 70% de la cocaína que llega a EEUU

EEUU acusó a Jacob Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram, tras alerta de captura roja de Interpol y fue arrestado junto a otras dos personas en un operativo de la Policía el 4 de noviembre de 2026

EEUU acusó a Jacob Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram, tras alerta de captura roja de Interpol y fue arrestado junto a otras dos personas en un operativo de la Policía el 4 de noviembre de 2026

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador
Por Julián Varela

MIAMI.- El fiscal federal de EEUU, Jamie McDonald, aseguró que los cargos anunciados contra Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, y otros implicados de ese país en narcotráfico representan “un esfuerzo coordinado para desmantelar la corrupción política y el tráfico de estupefacientes que han causado estragos en ese país”.

En un mensaje por X, el máximo representante de la fiscalía estadounidense justificó la extradición en curso de Bucaram, por la cual fue detenido por la policía ecuatoriana en Guayaquil, el 4 de noviembre de 2026, tras una alerta roja.

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La justicia estadounidense lo requirió tras una investigación por delitos de conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego de alto calibre vinculadas a las actividades criminales, con penas que incluyen cadena perpetua.

Acusados por narcotráfico

Además de Bucaram, la investigación apunta a los empresarios pesqueros Jaime Estrada Bonilla, exalcalde, y su hijo Jaime Estrada Medranda, exlegislador, estos últimos arrestados en Panamá a la espera de una decisión judicial.

También fueron acusados Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, conocido con el alias de Cachete.

Los acusados habrían tenido vínculos con las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos, dos de las más peligrosas de Ecuador.

Envío de cocaína a EEUU

El fiscal McDonald en su mensaje con el título “Políticos, Empresarios Y Narcotraficantes Ecuatorianos Detenidos Por Delitos De Importación De Estupefacientes Y Armas”, explicó que los acusados “desempeñaron un papel fundamental a la hora de convertir al país en un importante centro de tránsito para el 70% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa, tal y como se alega en el auto de acusación”.

“Estos procesos judiciales hacen rendir cuentas tanto a los políticos influyentes como a los narcotraficantes que se beneficiaron y facilitaron el tráfico internacional de drogas y que socavaron la seguridad interna del Ecuador”, aseguró.

La investigación reveló que la estructura criminal formada por los acusados habría operado desde 2010 mediante empresas exportadoras de productos pesqueros, intermediarios y conexiones con organizaciones criminales que mantienen presencia en Ecuador y Colombia, según se informó.

Relaciones políticas en Ecuador

También habría aprovechado las relaciones políticas para asegurar la impunidad de sus operaciones, según la acusación fiscal presentada el 24 de septiembre pasado.

El gobierno de Daniel Noboa ha dado curso a la extradición de Bucaram que en breve tiempo será presentado en en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En ese tribunal cursa también la causa penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, exjefes del régimen venezolano, por delitos similares además de narcoterrorismo y tortura.

FUENTE: Con información del fiscal federal Jamie McDonald red X; El Universo

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