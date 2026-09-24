jueves 24  de  septiembre 2026
CRIMEN ORGANIZADO

EEUU y Ecuador realizan operativo conjunto contra red del cartel Jalisco Nueva Generación

El despliegue incluyó apoyo del Comando Sur y agentes de la DEA, en una nueva operación contra redes internacionales de narcotráfico

Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.

Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.

Foto por RODRIGO BUENDIA / AFP
Por María Graterol

QUITO.- Ecuador ejecutó este jueves una operación conjunta con Estados Unidos contra una estructura dedicada presuntamente al narcotráfico internacional y vinculada directamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejó al menos 39 detenidos en tres provincias del país, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo fue realizado durante la madrugada por la Policía Nacional, con apoyo de tropas del Comando Sur de Estados Unidos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Las autoridades ecuatorianas señalaron que la organización investigada se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga.

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La intervención se produjo un día después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la muerte de alias “Charlie”, identificado por su Gobierno como un operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico y uno de los objetivos criminales de mayor relevancia en el país.

Operativo en tres provincias

Según Reimberg, en el despliegue participaron más de 320 policías ecuatorianos y alrededor de 50 integrantes del Comando Sur estadounidense. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en Guayas, Los Ríos y El Oro, con intervenciones en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

El ministro afirmó que entre los detenidos se encuentran integrantes de la estructura investigada, incluidos su presunto cabecilla y su financista.

La investigación se extendió durante aproximadamente ocho meses y permitió identificar, según las autoridades, una red que movilizaba droga procedente de Colombia y que pretendía utilizar puertos ecuatorianos para trasladar los cargamentos hacia mercados internacionales.

Reimberg señaló que los envíos pretendían salir por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Autoridades descartan vínculo con bandas locales

Uno de los elementos destacados por el ministro del Interior fue la presunta conexión internacional de la estructura. Reimberg aseguró que la organización intervenida no mantenía vínculos con bandas criminales locales y que existía una “relación directa” con el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las principales organizaciones del narcotráfico mexicano.

La afirmación supone una diferencia respecto de las informaciones divulgadas el miércoles sobre alias “Charlie”, a quien las autoridades ecuatorianas señalaron como integrante de Los Choneros y vincularon además con el Frente Oliver Sinisterra de Colombia y con el CJNG.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que “Charlie” cumplía funciones logísticas y financieras dentro de redes internacionales de narcotráfico.

Noboa informó el miércoles que las Fuerzas Armadas de Ecuador, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, abatieron a alias “Charlie” durante una operación en la provincia de Manabí.

Según información difundida por las autoridades y recogida por medios ecuatorianos, “Charlie” se movilizaba junto con dos custodios cuando fue interceptado por militares en el sector de El Aromo. Los tres hombres murieron durante el operativo.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, describió a “Charlie” como uno de los objetivos militares de mayor valor para Ecuador y afirmó que mantenía vínculos con Los Choneros, el Frente Oliver Sinisterra y el CJNG.

El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, también destacó la operación y felicitó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por la intervención contra estructuras criminales vinculadas a Los Choneros.

Cooperación de EEUU contra el narcotráfico

La operación de este jueves representa una nueva muestra del incremento de la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos frente al avance de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Además del personal policial y militar, en los allanamientos participaron agentes de la DEA. De acuerdo con información publicada por El Universo, el personal estadounidense aportó información y tecnología para apoyar el despliegue, mientras fiscales de ambos países participaron en las diligencias.

Las autoridades ecuatorianas indicaron que la estructura investigada buscaba utilizar la infraestructura portuaria del país para insertar cargamentos de droga en rutas internacionales.

El operativo se desarrolló mientras Ecuador mantiene una ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en su territorio, en un contexto marcado por el crecimiento del narcotráfico y la presencia de estructuras con conexiones internacionales.

La intervención de este jueves se encontraba todavía en desarrollo durante las primeras horas de la mañana, por lo que las autoridades continuaban recopilando información sobre los detenidos, los indicios incautados y las diligencias realizadas en los distintos puntos intervenidos.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Infobae y El Universal

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