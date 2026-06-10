Ordenan "suspensión provisional" de Petro como presidente hasta después de las elecciones

Gustavo Petro fue suspendido del cargo cuando ocupó la alcaldía de Bogotá. (AFP)

BOGOTÁ .- Una fuerte polémica se ha desatado en Colombia a propósito de la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, que ordenó este miércoles la “suspensión provisional” del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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Gustavo Petro no ha respondido a esta acción. El mandatario colombiano se encuentra en Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y una reunión con el alcalde Zohran Mamdani.

Mientras dure la suspensión queda en el cargo, la vicepresidenta Francia Márquez.

Argumentos jurídicos

El abogado de Derecho Público, Pablo Betancur, explicó que el presidente en Colombia tiene fuero y, por lo tanto, no puede ser sancionado por la Procuraduría o la Fiscalía y el órgano encargado de sancionar a un mandatario es precisamente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Inicialmente queda suspendido hasta el 21 de junio. Y por ahora, una medida cautelar y debe ser discutida en plenaria de la Cámara”. “Inicialmente queda suspendido hasta el 21 de junio. Y por ahora, una medida cautelar y debe ser discutida en plenaria de la Cámara”.

Es una medida inédita con un presidente, pero el tema de las suspensiones ya es conocido por Petro.

Betancur relató que cuando el actual mandatario fue alcalde de Bogotá se le suspendió del cargo. “En 2014, creó una crisis ambiental en la capital por reemplazar a las empresas que tenían el servicio de recolección de basuras, el entonces Procurador General, Alejandro Ordoñez, lo destituyó e inhabilitó por 15 años”.

Por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le levantó la suspensión.

“Por eso pudo competir en las elecciones en que Iván Duque resultó presidente. Como quedó en segundo lugar en esos comicios, aseguró un escaño en el Senado en el que estuvo hasta 2022”, acotó Betancur.

Trámites constitucionales

Betancur explicó que en Colombia está la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir, el Congreso de la República, que es el que puede dirigir las acciones.

De la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pasa a la Comisión de Instrucción del Senado y es este el que al final toma la decisión.

“Es un régimen completamente distinto y especial para el presidente de la República y es inédito en el sentido de que es la primera vez que el presidente es suspendido”, acotó Betancur.

FUENTE: Con información de EFE, la Silla Vacía y El Tiempo