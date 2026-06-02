Investigaciones apuntan a posibles nexos entre Alex Saab y el expresidente de Ecuador Rafael Correa

QUITO.- Diferentes instancias de Ecuador han puesto la lupa sobre el procesamiento del empresario colombiano Alex Saab, quien fue deportado por la administración interina de Venezuela a Estados Unidos, señalado como testaferro del exdictador Nicolás Maduro, y sus posibles vínculos con ilícitos dentro del país.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, sostuvo que espera que lo que se diga sobre Saab en el proceso en su contra se traduzca en información y planes de inteligencia para Ecuador y que permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región. A su vez, manifestó la disposición de su gobierno para cooperar con Estados Unidos.

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El funcionario del gabinete del presidente Daniel Noboa indicó, tras la deportación de Saab, que no cree que el empresario haya sido testaferro "solo de quien dicen", porque "puede haberlo sido de otros políticos de otros países". En tal sentido, recordó que el régimen de Maduro trabajó "cogidito de la mano" con el izquierdista expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, quien estuvo al frente del Ecuador desde 2007 hasta 2017.

Correa se radicó en Bélgica poco después de terminar su mandato, en mayo de 2017. En Ecuador, la justicia lo sentenció junto a varios de sus excolaboradores a ocho años de cárcel por recibir sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.

En mayo, Alex Saab, de 55 años, compareció ante un tribunal federal en Miami. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab por su presunto papel en el lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como por ocultar y disfrazar el origen de fondos.

La acusación, difundida por el Departamento de Justicia, señala que, entre octubre de 2015 y enero de este año, Saab y otras personas también acusadas presuntamente participaron en un esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del chavismo.

Sistema delictivo

Los expedientes judiciales, informes legislativos y documentos de inteligencia existentes muestran que Ecuador fue una pieza clave en el sistema que habría permitido a Saab lavar dinero proveniente de la corrupción chavista, sobre todo durante las gestiones de Hugo Chávez y Rafael Correa.

Investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía ecuatoriana, realizadas en el 2021, indican que entre 2009 y 2014, operó un esquema basado en exportaciones ficticias o sobrefacturadas entre Ecuador y Venezuela. El centro de ese mecanismo fue la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), constituida por Saab y su socio Álvaro Pulido, con una filial establecida en Ecuador.

Según difundió Infobae, los registros oficiales muestran que Foglocons Ecuador declaró exportaciones por cientos de millones de dólares en materiales de construcción que, en muchos casos, no llegaron a destino.

Este dinero se canalizaba mediante el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), un mecanismo creado en el marco del ALBA para facilitar pagos entre bancos centrales. Según varios informes, este sistema terminó operando como una vía opaca para mover divisas sin controles internacionales efectivos.

El pasado 27 de mayo, la Asamblea Nacional aceleró el trámite para que Ecuador abandone el sistema SUCRE. La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la asambleísta Lucía Jaramillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), avocó conocimiento del oficio enviado por el presidente Noboa el 21 de mayo de 2026.

"Este sistema no cumplió su objetivo y más bien se convirtió en un entramado más de corrupción del correísmo y sus aliados. El SUCRE habría sido usado por Alex Saab para lavado de dinero simulando compras de material de construcción de viviendas a Ecuador", aseguró Jaramillo.

Por su parte, la asambleísta Bertha Vélez, de la Revolución Ciudadana (RC), reconoció que el mecanismo de intercambio y compensación SUCRE no funciona desde hace siete años. Indicó que el correísmo pedirá un criterio oficial del Banco Central del Ecuador para que explique el impacto que tuvo este sistema en la economía del Ecuador mientras estuvo en vigencia, antes de decidir su abandono.

Investigación parlamentaria

El caso del Sucre fue denunciado en el parlamento ecuatoriano. En enero de 2022, el entonces asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio dijo que la Fiscalía investigaba los negocios de Alex Saab en los que estaría involucrado el expresidente Rafael Correa.

Villavicencio, candidato presidencial, fue perseguido por el gobierno de Correa durante su ejercicio como periodista. Suministró entonces una copia de la notificación de la Fiscalía dirigida a la Asamblea Nacional. En el documento se señaló el inicio de la investigación "por el presunto delito de peculado", dando trámite a una recomendación de la comisión legislativa de Fiscalización, encabezada por el mismo diputado.

Villavicencio fue asesinado en 2023, tras salir de un acto político en medio de su campaña presidencial. En marzo de este año, la investigación judicial sobre su magnicidio llegó a su final sin determinar la autoría intelectual del hecho, tras una fase preliminar de más de dos años llena de incidencias, denuncias y solicitudes.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/DW/El Universo/Primicias/La República