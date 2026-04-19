Petro anuncia demanda por "calumnia" al presidente de Ecuador tras críticas a lucha contra narcotráfico

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025.

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo que demandará penalmente por calumnia a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusa de sostener reuniones con supuestos miembros del narcotráfico en territorio ecuatoriano.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", dijo el mandatario colombiano en X este domingo.

En medio de un largo cruce de cuestionamientos, Noboa reprocha a Petro sobre la presunta falta de apoyo para combatir al narcotráfico en la frontera entre los dos países, que desde febrero sostienen una guerra comercial con aranceles de 100%.

En recientes declaraciones a la revista colombiana Semana, Noboa dijo que Petro se reunió con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa (2007-2017), durante una visita privada al puerto de Manta (suroeste) con ocasión de su asistencia a la toma de posesión del ecuatoriano en 2025.

"Algunos de esos miembros tienen nexos con Fito", el alias del ecuatoriano José Adolfo Macías, jefe del poderoso grupo narco Los Choneros relacionado con el mexicano cártel de Sinaloa y quien fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos luego de que Petro estuviera en ese puerto pesquero.

Noboa señaló que "si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona".

"Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado", había publicado previamente Petro.

El mandatario colombiano expresó que estuvo en Manta escribiendo un libro bajo la protección de militares ecuatorianos, por orden de Noboa, y sus escoltas de la fuerza pública colombiana.

"No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros", apuntó.

La visita de Petro se produjo el 24 de mayo de 2025, cuando viajó a Quito, para la toma de posesión de Noboa. Tras los actos protocolarios, el mandatario colombiano llegó a la ciudad de Manta, que entonces estaba bajo el control de Los Choneros, y allí permaneció varios días.

Petro también aseguró que "a Noboa le pasa lo que le pasó a (Donald) Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante". "Noboa está en su alucinación", añadió.

Crisis bilateral

La crisis escaló a nivel diplomático luego de que Petro tildara de "preso político" a Jorge Glas, quien fue vicepresidente del exgobernante socialista Rafael Correa entre 2013 y 2017 y condenado por corrupción, lo cual derivó en el retiro de embajadores de ambas naciones.

Petro destacó que publicará la lista de ecuatorianos capturados y extraditados durante su gobierno "para que no quede duda" de su lucha contra el crimen organizado.

El presidente colombiano señaló que continúan con el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en la frontera con Ecuador, que "marcha de manera acelerada y ha logrado por primera vez desde 2018, bajar la cantidad total de cultivos de hoja de coca del país para diciembre de 2025, con 22.000 hectáreas voluntariamente arrancadas de raíz".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press