La otra emergencia en Venezuela: reunir a los niños con sus familiares tras los terremotos

Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente.

Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.

Unos hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MIAMI_ Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros tras los terremotos que devastaron varias regiones de Venezuela,en especial el estado La Guaira, otra emergencia comienza a tomar fuerza: proteger a los niños que quedaron separados de sus familias y garantizar que su reunificación se realice de forma segura, en medio del caos provocado por la tragedia.

Aunque las autoridades no han informado cuántos menores perdieron a sus padres o permanecen sin contacto con sus familiares, organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que la protección de la niñez debe convertirse en una prioridad inmediata para evitar nuevas vulneraciones de derechos en el contexto de la emergencia.

Protección inmediata

La organización venezolana Cecodap, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, advirtió que las emergencias no solo provocan pérdidas humanas y daños materiales, sino que también incrementan los riesgos de separación familiar, desaparición, trata de personas, explotación, abuso y violencia contra los menores.

En un comunicado, la organización exhortó a las autoridades nacionales, estadales y municipales a incorporar un enfoque integral de protección de la niñez en todas las acciones de respuesta.

"La reunificación familiar debe constituir una prioridad desde las primeras horas posteriores al desastre", señaló la ONG, al recordar que la experiencia internacional demuestra que una respuesta rápida y organizada reduce significativamente los riesgos para los niños afectados.

Ningún niño debe ser entregado sin verificación

Entre las recomendaciones formuladas por la organización destaca la creación de un sistema de registro e identificación de niños separados de sus familias y la activación inmediata de mecanismos de búsqueda y reunificación.

Asimismo, insistió en que ningún menor debe ser entregado a una persona que afirme ser familiar sin comprobar previamente su identidad y el vínculo correspondiente.

"La urgencia de la emergencia nunca puede justificar procedimientos que aumenten los riesgos de desaparición, tráfico, trata o apropiación irregular de niños", advirtió la organización.

Cecodap también pidió habilitar espacios seguros para la atención temporal de menores, garantizar apoyo psicológico especializado y suspender cualquier proceso de adopción o separación definitiva mientras continúe la emergencia y no se hayan agotado los procedimientos de localización de sus familiares.

Una preocupación compartida por organismos internacionales

Las advertencias de Cecodap coinciden con los llamados formulados por UNICEF y Save the Children, que han señalado que los desastres naturales incrementan el riesgo de separación familiar y exigen activar protocolos específicos para proteger a la infancia desde las primeras horas de la emergencia.

Ambas organizaciones destacan que, además de la atención médica y alimentaria, los menores requieren acompañamiento psicosocial, espacios seguros y procedimientos rigurosos para garantizar que regresen con sus familias y evitar cualquier situación de explotación, abuso o trata de personas.

Seguridad

Cecodap exhortó además a los medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos a verificar la información antes de difundirla y a evitar la publicación de imágenes o datos personales que puedan poner en riesgo la seguridad y la privacidad de los menores afectados.

"La protección de la niñez no puede considerarse una acción complementaria dentro de la respuesta humanitaria", señaló la organización. "Constituye una obligación jurídica del Estado y una condición indispensable para garantizar que la emergencia no genere nuevas violaciones de derechos".

Mientras continúan las labores de rescate y aumenta el número de víctimas por los terremotos, organizaciones especializadas coinciden en que proteger a los niños sobrevivientes será uno de los mayores desafíos de la etapa de recuperación, una tarea que, advierten, comienza mucho antes de que termine la emergencia.

FUENTE: Con información de Cecodap/Unicef