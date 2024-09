Edmundo González sostiene reunión con ministro de Exteriores de España, tras su exilio forzado

Asimismo, en la publicación que acompañó de un video en el que se ve junto a González Urrutia recorriendo las instalaciones del ente diplomático, señaló que además trataron temas como la democracia, la libertad y el diálogo en el país suramericano, para darle solución a la crisis en el país suramericano tras el fraude electoral perpetrado por la cúpula chavista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jmalbares/status/1836018545672491417?s=46&partner=&hide_thread=false He mantenido una excelente conversación con @EdmundoGU en la que hemos intercambiado visiones sobre el momento actual y la democracia, la libertad y el diálogo en Venezuela. pic.twitter.com/z5FaAFuFNT — José Manuel Albares (@jmalbares) September 17, 2024

El encuentro se produce luego de que el abanderado opositor se reuniera en la últimas horas con el presidente del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien los recibió la semana pasada en el Palacio de la Moncloa.

González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, luego de que la Fiscalía General chavista emitiera una orden de captura en su contra, también se ha reunido desde su llegada al país Europeo con los expresidentes de Gobierno Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes han manifestado su firme apoyo a la libertad y a la democracia en Venezuela.

Reconocimiento del Congreso español

Estas reuniones se han dado después de que, el pasado miércoles 11 de septiembre, el Congreso de España aprobó, con 177 votos a favor y 164 en contra, una iniciativa del grupo conservador PP para instar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo del país suramericano.

La iniciativa, fue respaldada en la Cámara Alta por Vox, UPN, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con lo que se logró la mayoría a favor.

Núñez Feijóo y los expresidentes españoles manifestaron su posición de reconocer a Edmundo González como el verdadero ganador de los comicios del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por la dictadura chavista, proclamó al oficialista Nicolás Maduro presidente electo, pese a que la oposición asegura que su abanderado recibió más de 7 millones de votos frente a los 3 millones de Nicolás Maduro.

Insisten en la publicación de las actas

Sin embargo, esta postura no es compartida por el Gobierno de Sánchez que, aunque acogió a González Urrutia en su país, no reconoce su victoria e insiste en la petición de que las autoridades venezolanas publiquen las actas electorales detalladas por mesa de votación, que más de un mes después no ha mostrado, para poder reconocer a un ganador del proceso electoral.

El presidente electo de Venezuela se encuentra en España desde el domingo pasado en un exilio forzado, tras salir de su país en un avión de la Fuerza Armada española, desde la residencia del embajador donde se había refugiado tras la persecución a él y a su familia, en el contexto de una investigación penal sobre la publicación de las actas enviadas por los miembros y testigos de mesa a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana.

La postura de no darle el estatus de presidente electo también ha sido defendida por la Unión Europea (UE), que aunque no reconoce la reelección de Maduro para un tercer mandato de seis años, tampoco lo hace con el diplomático de 65 años, y al igual que el Gobierno Español exige la transparencia de los resultados electorales.

Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela atraviesan un momento de tensión después de que el presidente del Parlamento venezolano de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, propuso romper los vínculos diplomáticos, consulares y comerciales con la nación europea.

Lo que provocó que el régimen de Nicolás Maduro convocara al embajador de España en Venezuela y llamará a consultas a su representante en Madrid, tras las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles en las que lo calificó de dictadura.

FUENTE: Con información de El Tiempo, Monitoreamos y Europa Press