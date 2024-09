Edmundo González Urrutia denuncia coacción tras firma que convalida triunfo de Maduro

"El mundo entero sabe que siempre recurre al juego sucio, al chantaje y a la manipulación", dijo González Urrutia para justificar su firma en el documento impuesto por el régimen.

Relató que, mientras se encontraba en la residencia del embajador de España, se presentó ante él Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes le entregaron un documento que debía refrendar para permitir su salida del país. "En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias", sin especificar cuáles serían estas.

González Urrutia destacó que vivió horas tensas de coacción y chantaje. "En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano", indicó.

"Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy", aseguró.

El líder opositor también reconoció que la comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. "Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar", señaló en la lectura de su comunicado. "No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato".

Paralelamente, el presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez, reveló fotografías del momento en que Edmundo González "firmó el documento", en el que presuntamente acata la sentencia del TSJ sobre los resultados de las elecciones del #28Jul anunciados por el CNE.

También mostró imágenes del momento en el que González Urrutia se sube al avión de las Fuerzas Armadas de España antes de partir de Venezuela.

Rodríguez remarcó que esta carta fue redactada de manera voluntaria y que no existió «ningún tipo de situación en la que el señor Edmundo González Urrutia pudiera sentirse violentado».

Carta que Edmundo González admitió fimar por obligación

Ciudadano

Jorge Rodríguez Gómez

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.-

Me dirijo a usted en mi condición de ciudadano venezolano durante los pasados comicios celebrados el 28 de julio de 2024, para hacer referencia a los hechos ocurridos luego del anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral.

Como es de su conocimiento, en fecha 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en respuesta al recurso contencioso electoral interpuesto por el Presidente Nicolás Maduro, ante la controversia surgida tras el proceso electoral del 28 de julio.

Señor Presidente de la Asamblea Nacional,

Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en el marco constitucional, incluyendo esta sentencia. Aunque no la comparto, acato dicha resolución por tratarse del máximo tribunal del país.

Convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades para alcanzar la paz en mi país, deseo trasladar mi respeto y reconocimiento hacia las instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del Estado.

En este contexto, he decidido salir de Venezuela en los próximos días para contribuir a consolidar la pacificación y el diálogo político. En consecuencia, encontrándome en la sede de la Embajada del Reino de España en Caracas, manifestó mi intención de solicitar asilo político ante su Gobierno. En esa dirección, hay entendimiento para los correspondientes salvoconductos entre las autoridades del Reino de España y las Autoridades de Venezuela.

Dejo constancia también sobre mi compromiso de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna ante poderes públicos del Estado venezolano. Seré absolutamente respetuoso con las instituciones e intereses de Venezuela, y siempre apelaré la paz, el diálogo y la unidad nacional.

Adicionalmente, con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima deseado de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público.

Espero, señor Presidente de la Asamblea Nacional, contar con sus buenos oficios en atención a esta misiva en pro de los altos intereses de nuestra nación.

FUENTE: Cuenta de la red social X de Edmundo González Urrutia, Alberto New