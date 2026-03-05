jueves 5  de  marzo 2026
VENEZUELA

Edmundo González Urrutia se recupera tras cirugía de cadera

La oficina del dirigente informó que el procedimiento médico se realizó “con éxito” y que actualmente permanece bajo observación, en proceso de recuperación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela tras las elecciones de 2024, fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica, informó este jueves su oficina a través de un comunicado oficial.

La operación se realizó varios días después de que el dirigente suspendiera temporalmente su agenda pública debido a una dolencia en la cadera, por la cual estaba recibiendo atención médica.

“El procedimiento transcurrió según lo previsto y el presidente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado”, indicó su equipo en el comunicado.

La oficina de González también señaló que el dirigente agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas en las últimas horas desde Venezuela y distintos países.

“Agradece profundamente las muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas desde Venezuela y desde diversos lugares del mundo”, señala el texto difundido por su equipo.

En recuperación

Asimismo, el comunicado indica que, conforme avance su recuperación y siguiendo las recomendaciones de su equipo médico, el dirigente retomará progresivamente sus actividades públicas.

González Urrutia reside en España desde septiembre de 2024, tras salir de Caracas a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, luego de permanecer más de un mes bajo resguardo en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces vive en el exilio.

FUENTE: Con información de Europa Press/Infoabe

