Edmundo González Urrutia no tiene garantizada su libertad, reitera abogado

CARACAS .- La libertad personal de Edmundo González Urrutia , quien resultó electo presidente en los comicios del 28J, no está garantizada por la fiscalía que solicitó su captura, por lo que se mantendrá en resguardo no solo para preservar su integridad física y la de su familia, sino también la voluntad popular de la mayoría de los venezolanos.

Poco antes, Haro explicó que su reunión con Saab en su despacho este martes, obedece a una estrategia de defensa que conduce el caso de González Urrutia al terreno jurídico y pone a prueba la independencia de la fiscalía. Allí hizo entrega de una comunicación de su asistido en la que expone razones jurídicas de la no comparecencia.

“La estrategia que se me ha confiado como lo más indicada es presentar la comunicación, obtener el acuse de recibo de esta, tener la reunión con el fiscal y decirle de viva voz y por escrito las razones y argumentos de defensa”, apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EdmundoGU/status/1831719582354026854&partner=&hide_thread=false Remití carta a la fiscalía general de la República en vista de los últimos acontecimientos: pic.twitter.com/KusBWXxwdi — Edmundo González (@EdmundoGU) September 5, 2024

Edmundo González Urrutia no es prófugo

Haro aclaró una vez más que González Urrutia “no es un prófugo de la justicia, como quieren hacer ver”.

“Lo que nos llevó a acudir al Ministerio Público fue tratar de salir de la especie oficialista de que él no da la cara, que se esconde. Y como no está garantizada su libertad personal, por supuesto que está bajo resguardo, porque no solo cuida su integridad física y familiar, sino también la voluntad popular de la mayoría delos venezolanos”.

“No podemos poner en riesgo su libertad y el ejercicio de sus derechos seguirá siendo defendido por el abogado”, puntualizó.

Reunión en la fiscalía

Haro narró detalles de la reunión con el fiscal en la que se evidenció la posición del fiscal.

“En la reunión expuse las razones constitucionales, jurídicas y legales por las cuales don González Urrutia no compareció a ninguna de las tres citaciones que se le hicieron, y expuse los argumentos. También, las razones jurídicas por las cuales los hechos que se le tratan de atribuir, como hechos que originarían delitos, según el MP, no son hechos que revisten carácter penal y que en modo alguno están relacionados con cualquiera de esos delitos que se le pretenden atribuir y precalificar”.

Dio por hecho que Saab en su anunciado encuentro con los medios internacionales contaría su versión de la reunión, “tal como suele hacerlo”, pero expresó su deseo de “que se respete el protocolo profesional e institucional”.

Y agregó: “El único punto en el que pudimos llegar a un acuerdo es que la investigación no se extienda en modo alguno a la esposa de González Urrutia, Mercedes López, ni a la familia, pues eso es lo que ocurre en el país”.

FUENTE: Entrevista a José Vicente Haro, Diario Las Américas