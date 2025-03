Edmundo González Urrutia: secuestro de mi yerno es una extorsión para que me entregue

“Rafael no tiene nada que ver con política. Esto es una extorsión para mí, para que me entregue y deje de estar en esta actividad”, afirmó González a un diario español en el que aborda más extensamente, por primera vez, su difícil situación familiar y su asilo en España donde se exilió en septiembre de 2024.

Luego de hacer su recuento del secuestro y desaparición forzada de su yerno, González Urrutia sostuvo a más de dos meses del hecho “no tenemos noticias de él” y que su familia, particularmente su hija y esposa de Tudares son víctimas de “tortura blanca”.

Secuestro del yerno

“Mi hija ha ido todas las semanas a los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma: ‘Aquí no está’. Sin embargo, cuando ella fue a la Defensoría Pública, le dijeron que el centro de reclusión que le habían asignado a Rafael era Rodeo I”, relató y continuó.

“Ella entregó allí unas medicinas para él, y a la siguiente vez que fue le dijeron que ahí no se había entregado nada. ‘¿Medicinas? Para empezar, ese señor no está aquí’, le dijeron. Eso es una cosa que te va desgastando. Es terrible para quien lo sufre”.

Y recordó que entre las condiciones que negoció para salir de Venezuela, por presiones, a España, pidió “garantías para la seguridad de su familia.

A Venezuela con condiciones

González Urrutia descartó que el secuestro de Tudares obedezca a su planteada investidura como presidente, el 10 de enero, porque no “creo que hayan sido tan calculadores”, pero dijo que “saben que yo no voy a Caracas si no se dan las condiciones”. “Yo voy a exponerme, me imputan cargos por los que me meterían en la cárcel durante años”.

Durante la entrevista, envió un mensaje a los venezolanos, a más de 70% que votaron por su fórmula democrática, junto a la líder María Corina Machado, en la elección presidencial de julio de 2024.

“Vamos a seguir luchando por regresar a Venezuela cuando se den las condiciones. Mi intención es regresar a Venezuela, volver y hacer un esfuerzo por recuperar la democracia, la libertad y el respeto a la legalidad democrática”.

"Prisionero" en España

Afirmó que “no me voy a quedar aqui en Espana viviendo”, aunque, advierte, “me he adaptado bien”.

“Tengo que ser consciente de cual es mi situacion, es decir, estoy prisionero en un pais que me ha dado cobijo, facilidades, proteccion. Hay mas de uno por ahi que estara pensando como intentar alguna cosa contra mi. Haciendo abstracción de eso, yo me he sentido muy bien en España"

Y precisó: "por supuesto, con las limitaciones propias de no poder llevar una vida normal, de no poder salir a caminar por Serrano a pesar de que el bandido de Maduro así lo afirma”.

FUENTE: Entrevista de ABC.es