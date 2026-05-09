Corte de Justicia de Brasil suspende aplicación de ley que reducía pena de expresidente Bolsonaro

BRASILIA.- Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió este sábado la aplicación de la ley que reducía la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, hasta que se resuelvan las impugnaciones legales presentadas.

Según documento obtenido, el magistrado Alexandre de Moraes, enemigo declarado de Bolsonaro, ordenó la suspensión de la aplicación de la ley en aras de la "seguridad jurídica", hasta que el Tribunal Supremo celebre una audiencia en plenario sobre las apelaciones que cuestionan la "constitucionalidad" del texto.

En septiembre pasado, Jair Bolsonaro, de 71 años, fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de una supuesta conspiración para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La ley, aprobada por el Parlamento en diciembre, fue bloqueada por el presidente de izquierda al mes siguiente. Sin embargo, los parlamentarios anularon el veto presidencial a finales de abril, y la ley finalmente entró en vigor el viernes.

La nueva ley, aplicable a todos los condenados por lo que el régimen de Lula llama "tentativa de golpe de Estado", busca acortar el período de espera para la reducción de penas, lo que podría disminuir significativamente su encarcelamiento.

Sin embargo, para que la ley se aplique, los equipos de defensa de los condenados deben solicitar al Tribunal Supremo que recalcule los términos de la reducción de penas caso por caso.

En la práctica, la orden del juez De Moraes suspende la revisión de estos casos hasta que el Tribunal Supremo se reúna en sesión plenaria para decidir sobre la constitucionalidad de la ley, tras una petición de partidos de izquierda.

Arresto domiciliario

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

El viernes, sus abogados presentaron una nueva apelación, solicitando a la Corte Suprema que revoque su condena para "rectificar una injusticia".

El 1 de mayo, Bolsonaro, completó sin complicaciones la operación de su hombro derecho a la que fue sometido para reparar un desgarro del manguito rotador, que le había provocado dolores y problemas de movimiento.

Esta última intervención quirúrgica se produjo luego de que los médicos del expresidente confirmaran que evolucionó favorablemente de la bronconeumonía que le mantuvo ingresado durante dos semanas.

FUENTE: Con información de AFP