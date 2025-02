Edmundo González y María Corina Machado piden al mundo pronunciarse por asedio a embajada argentina

"Yo no he escuchado, hasta ahora, a ninguna misión diplomática, no he escuchado todavía al decano del cuerpo diplomático, expresarse sobre este asedio que tiene la embajada de Argentina en Caracas", dijo González Urrutia en una conversación virtual con Machado este miércoles 19 de febrero.

Añadió que el régimen quiere convertir a la embajada, "en una cárcel más de Venezuela". El también diplomático de carrera sostuvo que "el mundo entero sabe las violaciones de los derechos humanos y que esta situación debe cambiar. Esto más temprano que tarde se va a acabar y reinará la libertad y la democracia en nuestro país".

El martes 18, el Comando con Venezuela informó del colapso de la planta eléctrica de la embajada de Argentina en Caracas, con lo cual quedaron sin agua, sin luz y sin conexión a internet. La sede diplomática funcionó bajo régimen de racionamiento eléctrico desde que se robaron los fusibles que alimentan la corriente.

Por su parte, María Corina Machado recordó que el asedio a la embajada inició "con individuos armados con armas largas", quienes por orden del régimen de Nicolás Maduro "sacaron a la fuerza" a los propietarios de las viviendas cercanas.

Según Machado, el asedio a la embajada es algo "monstruoso e insólito, aquí están pasando muchas cosas, el mundo está viendo. Esto constata que son una estructura criminal". Refirió que en la residencia diplmática no hay agua, la comida se pudre "y pueden quedar totalmente incomunicados".

Opositores piden auxilio

El 14 de febrero, los cinco activistas opositores refugiados en la sede de la embajada pidieron a los funcionarios diplomáticos acreditados en Venezuela constatar "in situ" la situación de acosi a la que son sometidos por el régimen.

En la embajada están el periodista Omar González, dirigente de Vente Venezuela, Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del equipo de Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela; y Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de Vente Venezuela.

El Comando con Venezuela ha denunciado que la situación a la que está siendo sometida la residencia oficial de Argentina en Caracas es "gravísima", al tiempo que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.

FUENTE: Con información de Edmundo González y María Corina Machado/ Alberto News