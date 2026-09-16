miércoles 16  de  septiembre 2026
OBRA CANCELADA

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach

El proyecto valorado en $30 millones debía conectar Canopy Park con el vecindario South of Fifth, pero obstáculos técnicos y sucesivos retrasos frustraron el proyecto

Boceto del puente peatonal en Miami Beach

Boceto del puente peatonal en Miami Beach

CORTESÍA: Five Park
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Un ambicioso puente peatonal concebido como una nueva puerta de entrada a South Beach quedó cancelado después de años de retrasos, obstáculos técnicos y dudas sobre la viabilidad de una obra cuyo costo se estimaba en unos $30 millones.

La estructura debía elevarse sobre la calle Quinta, una prolongación de la MacArthur Causeway y uno de los corredores vehiculares más transitados de Miami Beach. Su propósito era conectar Canopy Park, situado junto al complejo residencial Five Park, con el vecindario South of Fifth.

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Además de facilitar el desplazamiento de peatones y ciclistas, el proyecto buscaba reducir los riesgos de atravesar a nivel de calle una vía utilizada diariamente por miles de conductores que entran o salen de Miami Beach.

El diseño, elaborado con participación del artista conceptual francés Daniel Buren, contemplaba una estructura elevada de colores llamativos que serviría también como instalación artística y elemento identificador de la ciudad.

Promesa asociada al desarrollo

El puente surgió como parte de los compromisos asumidos por los desarrolladores de Five Park, una torre residencial de 48 pisos construida en 500 Alton Road. La obra privada fue impulsada por Terra y GFO Investments.

Miami Beach aceptó aportar hasta unos $9,6 millones, principalmente mediante el programa de bonos de obligación general aprobado por los votantes en 2018. Los desarrolladores asumirían el resto del costo, que aumentó con los cambios de diseño y las dificultades de construcción.

La ciudad celebró en febrero de 2025 una ceremonia para marcar el comienzo de las obras. El puente debía completarse entre el verano y el otoño de 2026, pero en el terreno apenas se levantaron componentes preliminares y parte de sus bases.

Entre los principales obstáculos apareció una línea subterránea de electricidad de Florida Power & Light cuya ubicación interfería con uno de los soportes. La necesidad de trasladar esa infraestructura introdujo costos y trámites adicionales que no estaban resueltos.

Interrogantes sobre el dinero invertido

Los comisionados de Miami Beach habían solicitado una revisión independiente para determinar si la estructura todavía podía construirse. El análisis también debía establecer cuánto costaría terminarla y quién tendría que asumir los gastos adicionales.

La cancelación deja pendiente precisar cuánto dinero ya fue desembolsado en diseño, permisos, trabajos preparatorios y materiales, así como la responsabilidad contractual de los desarrolladores. La Ciudad tampoco había detallado de inmediato cuánto podría recuperar de los recursos comprometidos.

El fracaso del proyecto obliga ahora a Miami Beach a estudiar otras alternativas para conectar ambos lados de la calle Quinta. Una de las opciones mencionadas durante las discusiones municipales consiste en extender el paseo de la bahía sobre el agua, aunque esa propuesta necesitaría nuevos estudios, permisos ambientales y financiación.

Mientras se define una solución, peatones y ciclistas deberán continuar utilizando los cruces a nivel de calle en un corredor donde convergen el tránsito procedente de la MacArthur Causeway, Alton Road y los accesos al extremo sur de Miami Beach.

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