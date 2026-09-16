miércoles 16  de  septiembre 2026
CRISIS

EEUU prepara nuevos envíos de ayuda humanitaria a cinco provincias de Cuba

La asistencia será distribuida mediante Cáritas Cuba entre familias vulnerables de varias zonas de la isla durante las próximas semanas

Parte del cargamento permanecía en la plataforma mientras avanzaban las labores de traslado a bordo.

Parte del cargamento permanecía en la plataforma mientras avanzaban las labores de traslado a bordo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Personal de Cáritas Cuba y trabajadores aeroportuarios participan en la descarga del primer envío de ayuda humanitaria procedente de Miami, tras su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

Personal de Cáritas Cuba y trabajadores aeroportuarios participan en la descarga del primer envío de ayuda humanitaria procedente de Miami, tras su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

CORTESÍA CARITAS CUBA
Por Alejandro Sardi

LA HABANA.- Estados Unidos prepara nuevos envíos de ayuda humanitaria para familias vulnerables de cinco provincias cubanas, en momentos en que la crisis económica y la escasez de productos básicos continúan afectando a la población de la isla.

La Embajada estadounidense en La Habana informó este miércoles que la asistencia llegará en las próximas semanas a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. El anuncio se produjo después de una reunión entre el encargado de Negocios estadounidense, Mike Hammer, y la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez.

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Un programa de $100 millones

El encuentro tuvo como objetivo coordinar la llegada y posterior distribución de los nuevos suministros. Cáritas, organización vinculada a la Iglesia Católica, participa en el programa junto con Catholic Relief Services (CRS).

La asistencia forma parte de un fondo de 100 millones de dólares anunciado por Washington en mayo para apoyar directamente a familias cubanas en situación de vulnerabilidad. Unos 60 millones de dólares son canalizados mediante Cáritas Cuba y CRS, mientras que otros 40 millones son gestionados por organizaciones independientes.

El programa contempla entregas en distintas diócesis cubanas, desde Pinar del Río hasta Camagüey. Cáritas señaló que la ayuda está dirigida a personas vulnerables sin distinción de sus creencias religiosas.

Ya comenzaron las entregas

Uno de los cargamentos más recientes llegó a Santa Clara con 700 módulos de alimentos y 700 de productos de higiene. Los suministros son distribuidos entre familias de Quemado de Güines y Rancho Veloz, en Villa Clara, mediante voluntarios de Cáritas y representantes de la Iglesia Católica.

Los módulos contienen productos como arroz, frijoles, aceite, azúcar, pasta, sardinas y atún, además de jabón, pasta dental, tabletas para potabilizar agua, recipientes y lámparas recargables.

En Camagüey, mientras tanto, Cáritas comenzó los preparativos para la próxima entrega. La organización realizó actividades de orientación a sus equipos y voluntarios en Lugareño para establecer los procedimientos de distribución de los donativos.

La llegada de nuevos cargamentos amplía así el alcance de un programa con el que Washington busca que la asistencia humanitaria llegue directamente a familias cubanas en condiciones de vulnerabilidad, mediante organizaciones religiosas e independientes.

FUENTE: Con información de EFE/Martí Noticias

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