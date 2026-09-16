miércoles 16  de  septiembre 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

El presidente Donald J. Trump, a propuesta del Departamento de Estado, decidió retirar a la nación caribeña y sudamericana de una lista en la que figuran Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, entre otros

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.

@Southcom / X
Por Leonardo Morales

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que incumplen con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, un nuevo paso de Washington en su plan de devolver la democracia a Venezuela.

El presidente Donald J. Trump, a propuesta del Departamento de Estado, decidió retirar a la nación caribeña y sudamericana de una lista en la que figuran Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según indica la 'Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027', publicada este miércoles por el Departamento de Estado.

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En este listado se incluyen Estados que, durante los últimos 12 meses, han "incumplido de manera demostrable" con sus "obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico", así como con las medidas que exige en este terreno la legislación estadounidense.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

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