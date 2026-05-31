Francisco Santos ante elecciones de Colombia: "No perdamos de vista que el enemigo es Iván Cepeda"

BOGOTÁ.- El analista político Francisco “Pacho” Santos , exvicepresidente y diplomático de Colombia advirtió sobre la encrucijada que enfrenta su país en las elecciones de este domingo. Advirtió que el candidato de la izquierda, senador Iván Cepeda, es el "enemigo" a vencer en la contienda.

"No perdamos de vista que el enemigo es Cepeda", dijo Santos en un artículo publicado el sábado en Semana y en información difundida en Youtube y en su cuenta de Instagram.

"Es muy triste decirle enemigo a un candidato presidencial. Nunca lo había hecho, por primera vez utilizo ese término, y la razón es clara y contundente: Cepeda es enemigo de la democracia liberal y de la libertad de expresión, de la libertad política y de la libertad de empresa. No nos engañemos. Si llega al poder, vamos a tener constituyente que acaba con la separación de poderes, vamos a ver expropiaciones masivas y sin debido proceso, y vamos a ver una justicia que es utilizada para silenciar al enemigo político o económico", indicó el analista.

"No es una amenaza abstracta, es el modelo que ya conocemos", puntualizó.

Santos aseguró que la candidata uribista Paloma Valencia "derrota a Cepeda por mucho en segunda vuelta, con un margen que no les alcanza para robarse las elecciones y arrastra al centro que con Abelardo de La Espriella es reticente. Con Paloma se viene todo. Con Abelardo no sé".

En este punto, dijo que si Abelardo de La Espriella pasa a segunda vuelta en los comicios, está listo para cargar maletas, abrir puertas y limpiar vidrios "con tal de que gane, porque lo que importa es el futuro del país de mis hijos y mis nietas. El daño está hecho. Estoy listo a reparar puentes".

Injerencia extranjera

A su vez, el exvicepresidente Santos advirtió que informes de inteligencia indican que la elección en Colombia no es normal por cuanto "hay injerencia cubana, rusa y venezolana metida en el sistema electoral colombiano con la protección del presidente Gustavo Petro".

Según indicó, los informes también dieron cuenta de la preparación de "un estallido social" en Cali, Medellín y Bogotá "con la liberación de presos de la primera línea, líderes de bandas criminales y de organizaciones terroristas, ahora gestores de paz, con un objetivo: incendiar el país. ¿Las declaraciones de Petro de que las fachadas de las casas son espacio público y que la policía no puede intervenir son una casualidad? No, es la justificación de ese incendio de ciudades que preparan".

FUENTE: Con información de Francisco Santos /Youtube