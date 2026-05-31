domingo 31  de  mayo 2026
OPINIÓN

Colombia en la encrucijada: elegir con libertad; decidir con responsabilidad

"De nada sirven los triunfos si la paz no los corona." Antonio Nariño

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Los hijos de la nación colombiana, mañana domingo saldrán a las urnas para elegir a su próximo líder político. Vale la pena recordarles a los hermanos de la República Colombiana, que con toda responsabilidad de conciencia sepan elegir con claridad cívica y moral cristiana a su futuro líder.

Una de las grandes lecciones de la historia es que ninguna democracia es irreversible. Los pueblos pierden sus libertades no de un día para el otro, sino gradualmente, cuando la polarización, la apatía, la indiferencia o las falsas promesas sustituyen el carácter cívico y crítico de la política.

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Ya en su tiempo el estadista británico Churchill afirmaba y cito: “La democracia es imperfecta, pero sigue siendo preferible a cualquier otra forma de gobierno ensayada por la humanidad.”

Todo ejercicio político debe estar acompañado de la permanente vigilancia ciudadana para que conscientes de sus acciones sean protagonistas de su propio destino social. Más allá de simpatías ideológicas, votar implica preguntarse qué modelo de gobierno se quiere construir. Muchos pueblos han depositado sus esperanzas en líderes que prometían soluciones rápidas a problemas complejos. Y ya sabemos por experiencia, que cuando se concentran excesivamente el poder, las instituciones se debilitan y llega el nefasto autoritarismo. Por lo cual desaparecen los contrapesos democráticos.

Ahí tenemos la tragedia de Cuba; mi querida Patria, que comenzó cuando muchos ciudadanos creyeron que la libertad podía sacrificarse temporalmente en nombre de promesas de igualdad y prosperidad. Cuando comprendieron el costo de aquella renuncia, recuperar la libertad perdida ha resultado uno de los grandes desafíos de muchas generaciones.

Las elecciones en Colombia suelen desarrollarse en un clima de temores, entusiasmos y narrativas apasionadas. Sin embargo, sería muy aconsejable y sabio que los ciudadanos colombianos, con total serenidad y tradición política, no pierdan la memoria histórica con tentativas de caer en memoria selectiva.

Colombia llegará mañana a una trascendental cita con su historia personal y social. Ojalá elijan con el corazón dispuesto a darles un mejor futuro a sus hijos. La libertad, una vez perdida, rara vez se recupera sin sacrificios inmensos. Dios bendiga al pueblo colombiano y la Virgen del Carmen les guarde de todo mal y peligro.

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