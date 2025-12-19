EEUU amplía las sanciones contra el círculo íntimo de Maduro

Nicolás Maduro (C), abraza a su esposa Cilia Flores (I) y a su hijo Nicolás Maduro durante un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, entrando al mitin político en Caracas.

MIAMI - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra familiares y allegados del régimen de Nicolás Maduro , en un esfuerzo por debilitar las redes de corrupción y narcotráfico que sostienen al régimen venezolano.

La Administración de Donald Trump amplió por segunda semana consecutiva las sanciones contra el círculo cercano del dictador, aunque al mismo tiempo emitió una licencia que permite algunas transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a miembros de la familia, Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, sancionado la semana pasada por Washington por su presunto desempeño como tesorero nacional y vicepresidente de PDVSA.

Según información divulgada por la OFAC las sanciones también incluyen a:

• Eloisa Flores de Malpica, madre y hermana de Cilia Flores.

• Carlos Evelio Malpica Torrealba, padre.

• Iriamni Malpica Flores, hermana.

• Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa.

• Erica Patricia Malpica Hurtado, hija.

"Contratos lucrativos"

Por otro lado, las autoridades estadounidenses sancionaron a Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, “familiares directos” del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien fue objeto de esta medida en la misma fecha que Malpica Flores.

Según Washington, participaron en contratos “lucrativos” con el Ejecutivo de Maduro, mantuvieron diversos negocios con la familia Maduro-Flores —incluida la asociación en varias empresas— y facilitaron envíos de productos petrolíferos en nombre del régimen venezolano.

“Hoy, el Tesoro sancionó a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestro país con drogas letales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump seguirá atacando a las redes que apoyan su ilegítima dictadura”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses de los designados en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de EEUU. Además, se prohíben todas las transacciones financieras o comerciales con ellos

De manera paralela, la OFAC emitió una licencia general que autoriza, a partir del 3 de febrero de 2026, “todas las transacciones relacionadas con el bono al 8,5 por ciento de Petróleos de Venezuela, su financiamiento y otras operaciones”, según el documento publicado en su página web.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Redes Sociales