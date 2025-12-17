El Gobierno español se acerca a Maduro

Pocos políticos españoles defienden la libertad en América Latina tan bien como Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Congreso de los Diputados de España . Por eso visité a la Sra. Álvarez de Toledo, del Partido Popular , de centro-derecha, en el Parlamento este mes. No me decepcionó.

La Sra. Álvarez de Toledo afirma que si queremos paz en Latinoamérica, tenemos que trabajar por la libertad. Conoce bien la región. Habló con franqueza sobre cómo el populismo está destruyendo las instituciones democráticas en México y cómo el gobierno de coalición liderado por los socialistas en España socava los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela. En un momento en el que muchos lugares de la América hispana coquetean con la izquierda autoritaria, la Sra. Álvarez de Toledo advierte de su criminalidad.

Esta ciudad es una de las de más rápido crecimiento del continente. Pero su éxito no se debe en absoluto a los socialistas, que han gobernado el país durante más de siete años. El mérito del auge de Madrid corresponde más bien a las políticas favorables al mercado del gobierno local, dirigido por el Partido Popular, y a los numerosos latinoamericanos que han venido aquí para escapar de la represión y la pobreza en sus países de origen.

A finales de 2023, el año más reciente para el que se dispone de datos del Instituto Nacional de Estadística de España, más de un millón de inmigrantes latinoamericanos vivían en la región metropolitana de Madrid, de una población total de 6,9 millones. Unos 184 000 eran venezolanos. Diego Sánchez de la Cruz, director de investigación del Instituto Juan de Mariana, me dijo que a finales de 2024 solo el 56 % de la población de la región era autóctona. Otro 23 % procedía de otras regiones españolas y el 21 % había nacido en el extranjero.

El inicio de la gran migración venezolana se remonta a 2014. Fue entonces cuando la economía colapsó, la inflación se disparó, se intensificó la escasez de alimentos y medicamentos, y la dictadura de Nicolás Maduro intensificó la represión. En la última década, un gran número de personas de todos los grupos socioeconómicos han huido. La Sra. Álvarez de Toledo me contó que en 2019 fue testigo, en la frontera con Colombia, de escenas desgarradoras de los migrantes cruzando los puentes con lo poco que podían llevar: «madres con sus bebés, descalzas», desesperadas por llegar a un lugar seguro donde vivir, trabajar y alimentar a sus hijos.

Visiblemente conmovida al relatar esa historia, la Sra. Álvarez de Toledo citó a continuación una intervención de la primera ministra italiana Giorgia Meloni sobre el tema: «La izquierda siempre habla del derecho a emigrar, del derecho a la inmigración. Y ella dice: ¿Pero qué hay del derecho a no tener que emigrar?». A los venezolanos se les niega ese derecho.

España podría desempeñar un papel constructivo presionando al Sr. Maduro y a sus compinches para que renuncien al poder. Los venezolanos, muchos de los cuales trabajan aquí en empleos de baja categoría a pesar de su formación, podrían regresar a sus ciudades natales y reconstruir sus vidas.

En cambio, los socialistas y sus aliados de coalición son defensores del régimen. El Gobierno español no reconoce la victoria del candidato opositor Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela de julio de 2024, a pesar de que los resultados han sido documentados. El presidente Pedro Sánchez se niega a felicitar a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por haber ganado el Premio Nobel de la Paz. No llama dictador al señor Maduro.

Los críticos del Gobierno sospechan que existen vínculos con el régimen que van más allá de la ideología. En 2024, el exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno socialista de José Luis Zapatero se declaró culpable de fraude fiscal por ocultar millones de dólares recibidos de la petrolera estatal venezolana mediante facturas falsas.El Sr. Zapatero es conocido por tratar al régimen como moralmente igual a la oposición democrática. Se ofrece a mediar en el perpetuo juego de conversaciones que el Sr. Maduro utiliza para ganar tiempo y sobrevivir. El Sr. Zapatero ha negado las acusaciones de negocios con Caracas, y un juez de la Audiencia Nacional desestimó los cargos penales contra él derivados de sus conexiones con Venezuela.

Pero la Sra. Álvarez de Toledo lo llama «el principal agente internacional del régimen de Maduro». Los socialistas también facilitan las maniobras comerciales y políticas de Pekín negociaciones. «España se está convirtiendo en la plataforma de China dentro de Europa, Venezuela y Cuba», afirma la Sra. Álvarez de Toledo.

La Sra. Machado tiene tanto el coraje como la perspicacia para enfrentarse al deterioro ético de Venezuela, afirma la Sra. Álvarez de Toledo. Lleva haciéndolo desde antes de que estuviera de moda. «Siempre supo que esto no era solo una dictadura, sino una organización criminal. Y siempre supo también que la única salida era un cambio de régimen, que el régimen tenía que cambiar por completo».

Eso «la dejó en una posición marginal y aislada, porque la gente siempre tiende a negociar, a transigir, a llegar a acuerdos, y ella simplemente no transigía».

Solo se puede especular sobre lo que el presidente Trump podría hacer con los activos de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe, dice Álvarez de Toledo. Pero no tiene sentido «que Estados Unidos o cualquier democracia razonable» permitir «que ese tipo de narco-régimen, organización criminal vinculada a enemigos de la seguridad y la libertad, opere con total impunidad».