lunes 23  de  febrero 2026
ECONOMÍA

Aplicaciones digitales lideran el nuevo mapa de remesas hacia Venezuela

Expertos anticipan que la falta de dólares físicos impulsará transferencias digitales dentro del país y nuevos mecanismos de cambio

Estados Unidos lidera el envío de remesas a Venezuela

Estados Unidos lidera el envío de remesas a Venezuela

PIXABAY
Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales

Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - Las remesas enviadas por venezolanos en el exterior aumentarán a medida que continúe reduciéndose la brecha entre la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo, un escenario que favorecerá principalmente a las aplicaciones digitales de envío instantáneo, coincidieron expertos durante un panel realizado este lunes.

“Las billeteras digitales van a ser las grandes ganadoras aquí en Venezuela”, afirmó vía teleconferencia Juan Mendoza, director general de Zinli, con sede en Panamá, durante un evento organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano.

Lee además
La Encargada de Negocios de EEUU en Venezuela recibe el segundo envío de suministros que llegaron al país el 21 de febrero de 2026
ACERCAMIENTO

Nuevos suministros médicos de EEUU llegan a Venezuela, en medio de tensiones
Ronald Acuña Jr. (42), David Peralta (6) y Luis Rengifo (1) celebran la victoria de Venezuela por 5-1 ante Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Miami.
Opinión

Venezuela, “el hubiera no existe”

De acuerdo con Mendoza, esta tendencia se ha acelerado tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero en un operativo militar estadounidense, lo que marcó un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema económico y financiero venezolano, hoy bajo el control del régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez.

Según estimaciones del Diálogo Interamericano, Venezuela recibió en 2025 alrededor de 6,000 millones de dólares en remesas, un flujo que ha cobrado mayor relevancia en una economía golpeada por años de controles, distorsiones cambiarias y colapso productivo.

“Estamos viendo que la brecha entre la tasa oficial y la paralela, entre el dólar y el bolívar, se ha reducido de casi 120% a cerca del 30% en la actualidad”, explicó Mendoza, un factor que ha incentivado el uso de canales formales y digitales para el envío de dinero.

"Plataformas reguladas"

En la misma línea, Gene Nigro, vicepresidente de Remitly, señaló que tras la salida de Maduro del poder se ha registrado un fuerte incremento en los depósitos en cuentas, reflejo de un mayor uso de plataformas reguladas.

Mendoza advirtió que la economía venezolana podría enfrentar una escasez de dólares en efectivo, lo que abriría oportunidades para transferencias electrónicas de dólares dentro del país al momento de la recepción y para la consolidación de un nuevo tipo de cambio, con mayor protagonismo de los medios digitales.

"Remesas"

Venezuela, que durante décadas fue un país emisor de remesas en tiempos de bonanza petrolera, se ha convertido en un receptor neto como consecuencia de la masiva diáspora provocada por la crisis política y económica. Actualmente, cerca de 8 millones de venezolanos viven en el extranjero, y aproximadamente 3.9 millones envían dinero de forma regular a sus familiares, según los cálculos del Diálogo Interamericano.

Las restricciones impuestas por el régimen chavista, sumadas a las sanciones estadounidenses, hicieron que durante años solo el 15% del mercado de remesas se canalizara por vías tradicionales como bancos o casas de cambio.

Sin embargo, en apenas tres meses, las remesas enviadas desde Estados Unidos a través de canales formales aumentaron del 5% al 20%, de acuerdo con Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano.

Finalmente, Mendoza indicó que un eventual repunte de la inversión petrolera, impulsado por reformas en el sector bajo presión de Estados Unidos, podría acelerar el retorno de migrantes. Según sus estimaciones, hasta tres millones de venezolanos podrían regresar al país en un plazo de dos años.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio anuncia participación en cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba

Más de 47.000 millones de dólares en remesas marcaron 2025 para países del Triángulo Norte

El régimen chavista inicia trabajos en El Helicoide, la temida cárcel de Caracas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
MERCADOS

El petróleo baja a la espera de resultados del diálogo entre EEUU e Irán

Paciente recibiendo vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, ofrecidas por el Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS).
SALUD COMUNITARIA

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes