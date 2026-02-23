Aplicaciones digitales lideran el nuevo mapa de remesas hacia Venezuela

Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales

CARACAS - Las remesas enviadas por venezolanos en el exterior aumentarán a medida que continúe reduciéndose la brecha entre la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo, un escenario que favorecerá principalmente a las aplicaciones digitales de envío instantáneo, coincidieron expertos durante un panel realizado este lunes.

“Las billeteras digitales van a ser las grandes ganadoras aquí en Venezuela”, afirmó vía teleconferencia Juan Mendoza, director general de Zinli, con sede en Panamá, durante un evento organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano.

De acuerdo con Mendoza, esta tendencia se ha acelerado tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero en un operativo militar estadounidense, lo que marcó un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema económico y financiero venezolano, hoy bajo el control del régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez.

Según estimaciones del Diálogo Interamericano, Venezuela recibió en 2025 alrededor de 6,000 millones de dólares en remesas, un flujo que ha cobrado mayor relevancia en una economía golpeada por años de controles, distorsiones cambiarias y colapso productivo.

“Estamos viendo que la brecha entre la tasa oficial y la paralela, entre el dólar y el bolívar, se ha reducido de casi 120% a cerca del 30% en la actualidad”, explicó Mendoza, un factor que ha incentivado el uso de canales formales y digitales para el envío de dinero.

"Plataformas reguladas"

En la misma línea, Gene Nigro, vicepresidente de Remitly, señaló que tras la salida de Maduro del poder se ha registrado un fuerte incremento en los depósitos en cuentas, reflejo de un mayor uso de plataformas reguladas.

Mendoza advirtió que la economía venezolana podría enfrentar una escasez de dólares en efectivo, lo que abriría oportunidades para transferencias electrónicas de dólares dentro del país al momento de la recepción y para la consolidación de un nuevo tipo de cambio, con mayor protagonismo de los medios digitales.

"Remesas"

Venezuela, que durante décadas fue un país emisor de remesas en tiempos de bonanza petrolera, se ha convertido en un receptor neto como consecuencia de la masiva diáspora provocada por la crisis política y económica. Actualmente, cerca de 8 millones de venezolanos viven en el extranjero, y aproximadamente 3.9 millones envían dinero de forma regular a sus familiares, según los cálculos del Diálogo Interamericano.

Las restricciones impuestas por el régimen chavista, sumadas a las sanciones estadounidenses, hicieron que durante años solo el 15% del mercado de remesas se canalizara por vías tradicionales como bancos o casas de cambio.

Sin embargo, en apenas tres meses, las remesas enviadas desde Estados Unidos a través de canales formales aumentaron del 5% al 20%, de acuerdo con Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano.

Finalmente, Mendoza indicó que un eventual repunte de la inversión petrolera, impulsado por reformas en el sector bajo presión de Estados Unidos, podría acelerar el retorno de migrantes. Según sus estimaciones, hasta tres millones de venezolanos podrían regresar al país en un plazo de dos años.

FUENTE: Con información de AFP