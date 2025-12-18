jueves 18  de  diciembre 2025
EEUU anuncia cargos contra más de 70 miembros del grupo terrorista Tren de Aragua

"Tren de Aragua es un cártel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses", dijo el vicefiscal general

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El niño guerrero”, fundador del grupo terrorista Tren de Aragua.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos anunció este jueves cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua, incluidos su jefe, "Niño Guerrero", y sus principales lugartenientes, informó el Departamento de Justicia.

"Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública", aseguró la Fiscal General, Pam Bondi, citada en un comunicado.

Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos.

"Tren de Aragua es un cártel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses", acusó el vicefiscal general, Todd Blanche, también citado en el texto.

En el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", actualmente en fuga, por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

El 17 de julio de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, fundador del grupo terrorista Tren de Aragua, y ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

"El Cártel de los Soles es (...) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", explica el comunicado de esa jurisdicción.

El Tren de Aragua está sometido igualmente a sanciones económicas, para intentar bloquear sus actividades en todo el mundo.

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro ayudantes del "Niño Guerrero", entre ellos Yohan Jose Romero, alias "Johan Petrica", y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias "Juancho".

Destacan también los cargos de secuestro, tortura y asesinato contra once pandilleros en Nuevo México, que además protagonizaron una balacera en Colorado contra un grupo rival.

Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua desde enero de este año, destacó el comunicado.

En el sistema judicial estadounidense, una presentación pública de cargos significa que las autoridades revelan las acusaciones que fueron presentadas ante un gran jurado previamente, tras investigaciones en secreto que pueden durar años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Simonovis/status/1968757838853062855&partner=&hide_thread=false

En julio pasado, Estados Unidos también sancionó al cofundador del grupo, Yohan José Romero, alias 'Johan Petrica', a quien acusa de estar implicado en la 'minería ilegal' y de proporcionar al Tren de Aragua 'armas de grado militar utilizadas para controlar las calles de Venezuela y luchar contra las guerrillas colombianas'.

Los otros sancionados son Josué Ángel Santana Peña, alias 'Santanita', supuestamente 'involucrado en homicidio, extorsión, bombardeos, terrorismo y robo', y Wilmer José Pérez Castillo, acusado, entre otros delitos, del asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Completan la lista Wendy Marbelys Ríos Gómez, esposa de 'Niño Guerrero', y Félix Anner Castillo Rondón, alias 'Pure Arnel', líder de una célula del Tren de Aragua conocida como 'Los Gallegos' que ha operado en Chile.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

Tocorón, lugar de origen de la banda

El Tren de Aragua se creó en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela, hace más de una década.

Según el centro de análisis Insight Crime, 'Niño Guerrero' convirtió el grupo 'en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón'.

Bajo su liderazgo, Tocorón 'se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes'.

'Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel', afirma Insight Crime en un informe del pasado mes de abril.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

