miércoles 3  de  diciembre 2025
PRESIÓN

EEUU aumenta a $5 millones la recompensa por información del líder del Tren de Aragua

La banda criminal Tren de Aragua tiene vínculos con el régimen de Maduro, el cual le proporciona impunidad en Venezuela y expansión por todo el continente

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el incremento en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura y/o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Petro evalúa abrir negociación con el Tren de Aragua, pese a que Trump la declaró organización terrorista
La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos.
SEGURIDAD

La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' en España con 13 detenidos

La medida subraya la creciente preocupación de Washington por la expansión e impacto del grupo en todo el hemisferio.

Mosquera Serrano, quien organiza las operaciones globales de narcotráfico y financiamiento del Tren de Aragua, es el primer miembro de esta banda en ser incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La designación de esta organización criminal como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) por parte del Secretario de Estado el pasado 20 de febrero.

Enfrenta graves cargos

En enero, Mosquera Serrano fue acusado en el Distrito Sur de Texas por conspiración internacional para el tráfico de cocaína. Las acusaciones se ampliaron en abril de 2025, incluyendo nuevamente la conspiración internacional de tráfico de cocaína y, además, la provisión de apoyo material a una organización de relaciones públicas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Mosquera Serrano el 24 de junio. Coincidiendo con el anuncio de la recompensa, la OFAC también sancionó hoy a otros 11 individuos afiliados a las redes narcoterroristas de TdA, reforzando la presión financiera contra la organización.

El programa TOCRP busca apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden a nivel global para combatir la delincuencia transnacional y llevar a los fugitivos ante la justicia.

Las autoridades estadounidenses hacen un llamado a cualquier persona con información relevante a contactar directamente al FBI.

Tren de Aragua actúa con impunidad por sus nexos con régimen de Maduro

La banda criminal Tren de Aragua tiene vínculos con el régimen de Maduro, el cual le proporciona impunidad, y así lo confirman investigaciones realizadas en los últimos años, por militares retirados expertos en inteligencia, según asegura Jesús Daniel Romero, el exoficial estadounidense de la Marina de EEUU.

Romero reacciona así a un Memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia, con fecha de abril pasado y dado a conocer al público, en el cual se atribuye al FBI la información de que el régimen de Maduro “no tiene una política de cooperación” con la organización de delincuencia organizada.

Afirma, además que “no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos”.

La información, que ha sido versionada por medios, “no es cierta”, según el experto.

Lo que dice el FBI

El Consejo de Inteligencia señala que basa su juicio en “acciones” de las fuerzas del orden venezolanas, que “demuestran que el régimen trata al Tren de Aragua (TDI) como una amenaza”, en lugar de “directivas verticales que caracterizan los vínculos del régimen con otros grupos armados”.

“La mayoría de la CI considera que la información de inteligencia que indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del TDA a EEUU, no es creíble y requeriría informes”.

Afirma también que si bien al régimen muestra “interés en cooperar” , debido a la "falta capacidad" para controlar completamente el territorio venezolano, “algunos funcionarios venezolanos de rango medio a bajo probablemente se benefician de las actividades ilícitas del TDA”.

FUENTE: Redacció

Temas
Te puede interesar

Redada en Texas contra el Tren de Aragua deja 140 detenidos

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

Magnate tecnológico realiza millonaria donación a las "cuentas Trump" para cultura del ahorro de niños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países
Vista parcial del salón del pleno, Senado estatal de Florida.
LEYES

Cinco nuevas leyes transformarán el inicio del 2026 en Florida

Sargento Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años de edad.
OBITUARIO

Despiden con honores a la sargento Terri Sweeting-Mashkow en Indian River

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse con un look lleno de elegancia.
PREMIOS

Celebran en Miami gala de la revista Hola donde se reconoce a las 100 latinas más influyentes del año