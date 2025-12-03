EEUU aumenta a $5 millones la recompensa por información del líder del Tren de Aragua

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el incremento en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura y/o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano , líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La recompensa ha sido elevada a $5 millones de dólares bajo el Programa Transnacional de Recompensas contra el Crimen Organizado (TOCRP), detalla el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La medida subraya la creciente preocupación de Washington por la expansión e impacto del grupo en todo el hemisferio.

Mosquera Serrano, quien organiza las operaciones globales de narcotráfico y financiamiento del Tren de Aragua, es el primer miembro de esta banda en ser incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La designación de esta organización criminal como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) por parte del Secretario de Estado el pasado 20 de febrero.

En enero, Mosquera Serrano fue acusado en el Distrito Sur de Texas por conspiración internacional para el tráfico de cocaína. Las acusaciones se ampliaron en abril de 2025, incluyendo nuevamente la conspiración internacional de tráfico de cocaína y, además, la provisión de apoyo material a una organización de relaciones públicas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Mosquera Serrano el 24 de junio. Coincidiendo con el anuncio de la recompensa, la OFAC también sancionó hoy a otros 11 individuos afiliados a las redes narcoterroristas de TdA, reforzando la presión financiera contra la organización.

El programa TOCRP busca apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden a nivel global para combatir la delincuencia transnacional y llevar a los fugitivos ante la justicia.

Las autoridades estadounidenses hacen un llamado a cualquier persona con información relevante a contactar directamente al FBI.

La banda criminal Tren de Aragua tiene vínculos con el régimen de Maduro, el cual le proporciona impunidad, y así lo confirman investigaciones realizadas en los últimos años, por militares retirados expertos en inteligencia, según asegura Jesús Daniel Romero, el exoficial estadounidense de la Marina de EEUU.

Romero reacciona así a un Memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia, con fecha de abril pasado y dado a conocer al público, en el cual se atribuye al FBI la información de que el régimen de Maduro “no tiene una política de cooperación” con la organización de delincuencia organizada.

Afirma, además que “no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos”.

La información, que ha sido versionada por medios, “no es cierta”, según el experto.

Lo que dice el FBI

El Consejo de Inteligencia señala que basa su juicio en “acciones” de las fuerzas del orden venezolanas, que “demuestran que el régimen trata al Tren de Aragua (TDI) como una amenaza”, en lugar de “directivas verticales que caracterizan los vínculos del régimen con otros grupos armados”.

“La mayoría de la CI considera que la información de inteligencia que indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del TDA a EEUU, no es creíble y requeriría informes”.

Afirma también que si bien al régimen muestra “interés en cooperar” , debido a la "falta capacidad" para controlar completamente el territorio venezolano, “algunos funcionarios venezolanos de rango medio a bajo probablemente se benefician de las actividades ilícitas del TDA”.

