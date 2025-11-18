martes 18  de  noviembre 2025
SEGURIDAD

Redada en Texas contra el Tren de Aragua deja 140 detenidos

La operación en Texas coincidió con la creación de un Grupo de Trabajo Regional de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo desmantelar carteles de droga

ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.

ICE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AUSTIN.- Una amplia redada contra una operación de trata de personas y explotación sexual vinculada a miembros del Tren de Aragua (TdA) en San Antonio, Texas, dejó al menos 140 inmigrantes indocumentados detenidos.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, confirmó que la redada formó parte de una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y organismos federales y locales, como parte del mandato federal emitido por el presidente Donald Trump el 20 de enero para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La operación coincidió con la creación, este lunes, de un Grupo de Trabajo Regional de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo desmantelar carteles de droga, organizaciones terroristas extranjeras y redes dedicadas al tráfico de personas, contrabando de estupefacientes y lavado de dinero.

140 inmigrantes arrestados

De acuerdo con Fox News, en el operativo del domingo fueron arrestados más de 140 inmigrantes ilegales provenientes de Venezuela, Honduras, México y otros países de Sudamérica, todos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La redada reunió a múltiples agencias, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Jonathan Pullen, agente especial a cargo de la División de Campo de Houston de la DEA, afirmó que el nuevo grupo de trabajo permitirá a la agencia aportar “sus sofisticadas técnicas de investigación, que han sido fundamentales para capturar a las organizaciones de narcotráfico más violentas de Estados Unidos y del mundo”.

“Esperamos trabajar de la mano con nuestros homólogos federales y estatales para acabar con los narcotraficantes que envenenan nuestros vecindarios y devastan nuestras comunidades", agregó.

Combate al crimen organizado

El representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, pidió al Departamento de Justicia y a las autoridades locales más información sobre la redada. Recordó que en operaciones similares en otros estados se han detenido ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin antecedentes criminales, por lo que exigió claridad sobre los procedimientos aplicados.

La jornada se produce mientras en Houston, según Fox News, el ICE arrestó a 3,500 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales durante el cierre del gobierno de 43 días.

Entre los detenidos figuran 13 personas condenadas por asesinato, 51 depredadores de menores, 67 delincuentes sexuales y 23 miembros de pandillas, incluido un integrante de la MS-13 acusado de un triple homicidio en Dallas.

La creciente actividad de seguridad ocurre en medio del reforzamiento de la política migratoria y de combate al crimen organizado promovida por la administración Trump, que ha puesto especial atención en el avance del Tren de Aragua dentro de Estados Unidos y en su presunta expansión en territorios fronterizos.

FUENTE: Con información de Fox News

