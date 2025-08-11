lunes 11  de  agosto 2025
Fútbol

Barcelona tiene la aprobación para jugar en Miami un partido de LaLiga

Villarreal y Barcelona podrían jugar en Miami: la RFEF aprueba la solicitud para llevar LaLiga a Estados Unidos

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.

JUNG YEON-JE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado luz verde para que el partido Villarreal CF – FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga 2025/26, se dispute en Estados Unidos. El encuentro, previsto para el 20 de diciembre de 2025, tendría como sede el Hard Rock Stadium de Miami, en el estado de Florida.

En su reunión del 11 de agosto de 2025, la junta directiva de la RFEF analizó la solicitud conjunta de ambos clubes y aprobó elevar la propuesta a la UEFA, paso previo a la autorización definitiva por parte de la FIFA. El organismo rector del fútbol español confirmó que toda la documentación fue revisada y cumple con el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, así como con las normas internas de la federación.

Lee además
Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025. 
Fútbol

Barcelona gana un nuevo trofeo en su etapa de pretemporada
El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.
Fútbol

Ter Stegen rompe el silencio en el Barcelona: “Se han dicho cosas infundadas sobre mí”

El plan de Javier Tebas para llevar LaLiga a EE. UU.

La iniciativa responde a una de las aspiraciones más antiguas de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que desde hace años busca expandir la marca del campeonato español en territorio estadounidense. El Hard Rock Stadium, con capacidad para más de 65.000 espectadores, ya ha albergado partidos internacionales y eventos de primer nivel, lo que lo convierte en un escenario atractivo para un duelo de alto perfil.

Picsart_25-08-11_00-28-11-340
Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025.

Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025.

Pendiente de la aprobación final

Aunque la RFEF ha dado su visto bueno, el partido todavía necesita el visto bueno de UEFA y la FIFA para su confirmación oficial. Si se aprueba, sería un hecho histórico: el primer partido oficial de LaLiga disputado fuera de territorio español con el respaldo completo de todas las instituciones implicadas.

Un duelo con atractivo global

El Villarreal y el Barcelona protagonizarían un choque de gran interés internacional, no solo por el peso mediático del club azulgrana, sino también por el crecimiento del “Submarino Amarillo” en competiciones europeas. El encuentro en Miami busca captar a la comunidad hispana y a los aficionados al fútbol en Estados Unidos, reforzando la proyección global de LaLiga.

Temas
Te puede interesar

¡Siguen los problemas! Barcelona retira la capitanía al arquero alemán Ter Stegen

Barcelona abre un expediente disciplinario al arquero alemán Ter Stegen

Barcelona se despide de la gira asiática con otra goleada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar