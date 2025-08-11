Barcelona tiene la aprobación para jugar en Miami un partido de LaLiga

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado luz verde para que el partido Villarreal CF – FC Barcelona , correspondiente a la jornada 17 de LaLiga 2025/26, se dispute en Estados Unidos . El encuentro, previsto para el 20 de diciembre de 2025, tendría como sede el Hard Rock Stadium de Miami, en el estado de Florida.

En su reunión del 11 de agosto de 2025, la junta directiva de la RFEF analizó la solicitud conjunta de ambos clubes y aprobó elevar la propuesta a la UEFA, paso previo a la autorización definitiva por parte de la FIFA. El organismo rector del fútbol español confirmó que toda la documentación fue revisada y cumple con el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, así como con las normas internas de la federación.

El plan de Javier Tebas para llevar LaLiga a EE. UU.

La iniciativa responde a una de las aspiraciones más antiguas de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que desde hace años busca expandir la marca del campeonato español en territorio estadounidense. El Hard Rock Stadium, con capacidad para más de 65.000 espectadores, ya ha albergado partidos internacionales y eventos de primer nivel, lo que lo convierte en un escenario atractivo para un duelo de alto perfil.

Picsart_25-08-11_00-28-11-340 Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025. Josep LAGO / AFP

Pendiente de la aprobación final

Aunque la RFEF ha dado su visto bueno, el partido todavía necesita el visto bueno de UEFA y la FIFA para su confirmación oficial. Si se aprueba, sería un hecho histórico: el primer partido oficial de LaLiga disputado fuera de territorio español con el respaldo completo de todas las instituciones implicadas.

Un duelo con atractivo global

El Villarreal y el Barcelona protagonizarían un choque de gran interés internacional, no solo por el peso mediático del club azulgrana, sino también por el crecimiento del “Submarino Amarillo” en competiciones europeas. El encuentro en Miami busca captar a la comunidad hispana y a los aficionados al fútbol en Estados Unidos, reforzando la proyección global de LaLiga.