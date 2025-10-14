martes 14  de  octubre 2025
Tregua con Israel

Hamás lanza ola represiva y aterroriza a la población haciendo ejecuciones públicas en Gaza

El grupo terrorista que gobierna en Gaza difundió imágenes en su canal de televisión que muestran la ejecución de ocho personas acusadas de ser "colaboradores" de Israel en plena calle

El grupo terrorista Hamas publicó un video que muestra a sus milicianos fuertemente armados ejecutando a ocho hombres con los ojos vendados, atados y arrodillados en la calle.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GAZA — El grupo terrorista Hamás ha desatado una ola represiva en un intento por restablecer su control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército de Israel, a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que busca excluirlo del gobierno del territorio.

El movimiento islamista que gobierna en Gaza difundió imágenes en su canal de televisión que muestran la ejecución de ocho personas acusadas de ser "colaboradores" de Israel en plena calle, tras la retirada del ejército israelí después de dos años de guerra.

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una protesta en apoyo al pueblo palestino y contra la interceptación por de la Flotilla Global Sumud, en Roma el 8 de octubre de 2025.
El video muestra a milicianos de Hamás ejecutando en la calle a ocho hombres con los ojos vendados, atados y de rodillas en medio de una multitud que coreaba consignas en apoyo al movimiento islamita, según los vídeos difundidos en redes sociales, recogidos por medios palestinos.

Posteriormente, los cuerpos de las personas ejecutadas fueron lanzados a la tina de una camioneta y exhibidos en las calles de la ciudad para aterrorizar a la población.

Desde la entrada en vigor del alto al fuego el viernes, periodistas han observado la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad del movimiento islamista encapuchados en mercados y carreteras de varias ciudades de la Franja de Gaza.

El acuerdo para un cese del fuego permitió la liberación el lunes de 20 rehenes vivos que estaban en cautiverio en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. A cambio, fueron excarcelados 1.968 palestinos presos en Israel.

Además, el movimiento islamista entregó el lunes los cadáveres de cuatro rehenes fallecidos.

El ejército israelí informó este martes por la noche de que la Cruz Roja recibió los cuerpos de otros cuatro rehenes.

Por otra parte, los restos mortales de 45 palestinos entregados por Israel en el marco del acuerdo llegaron a Jan Yunis, anunció el martes el hospital Nasser de esta ciudad del sur de la franja.

Explosiones y arrestos

Varios testigos reportaron el martes intensos combates en el barrio de Shujaiya en Ciudad de Gaza, en los que, según ellos, una unidad afiliada a Hamás se enfrentaba con clanes y bandas armadas, algunas presuntamente respaldadas por Israel.

"Durante largas horas esta mañana hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamás y miembros de la familia Hilles", dijo Mohamed, un residente que no quiso dar su nombre completo.

"Escuchamos disparos intensos y explosiones y las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos de ellos. Nosotros [los] apoyamos", afirmó.

Los combates se produjeron cerca de la denominada "Línea Amarilla", detrás de la cual las unidades israelíes siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio.

Una fuente de seguridad palestina en Gaza declaró que el cuerpo de seguridad de Hamás, una unidad recientemente creada cuyo nombre se traduce como "Fuerza de Disuasión", estaba llevando a cabo "operaciones de campo para garantizar la seguridad y la estabilidad".

Las tropas israelíes abren fuego

Por otro lado, la Defensa Civil de Gaza, organización de rescate que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció este martes la muerte de seis personas en dos incidentes por disparos israelíes.

El ejército israelí afirmó que disparó contra "sospechosos" que se acercaban a sus fuerzas tras cruzar la "Línea Amarilla".

En el otro caso, también dijo haber disparado contra un grupo de supuestos "civiles" que consideró una "amenaza inmediata" para las tropas.

Hamás ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival, Fatah, en enfrentamientos armados.

Trump dice que EEUU desarmará a Hamás

El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamás que acepten "deponer sus armas" serán amnistiados.

El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre presidida por Trump en Egipto, también establece que Hamás dejará el gobierno.

Trump advirtió este martes a la milicia que si no entrega las armas, serán despojados de su arsenal igualmente.

"Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente", afirmó Trump.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

