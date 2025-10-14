El Seguro Social mantiene sus fechas de pago, ¿quiénes lo reciben este miércoles?

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

MIAMI .- La Administración del Seguro Social (SSA), como cada mes, tiene previsto realizar en octubre el pago a los beneficiarios en todo EEUU , y este miércoles 15 lo reciben algunos de los jubilados, y de los que poseen el seguro de Incapacidad (SSDI) y sobrevivientes.

La SSA informó en un comunicado reciente que los depósitos continuarán haciéndose en las mismas fechas establecidas, a pesar de las dificultades presupuestarias del gobierno estadounidense, así que no hay inconvenientes para que las personas continúen disponiendo de los beneficios y cumplir a tiempo con sus gastos.

Se debe recordar que los pagos de este 15 de octubre corresponden a beneficiarios según la fecha de nacimiento, y se tramitarán electrónicamente a través de cuentas bancarias, luego de que la SSA eliminó la emisión de cheques por razones de seguridad.

Beneficiarios del Seguro Social

Según el cronograma, el Seguro Social hará los depósitos correspondientes este miércoles 15 de octubre a los beneficiarios, según algunas disposiciones establecidas.

Para el pago a los jubilados, el cual se basa en su historial laboral, se utiliza la fecha de nacimiento. Y en aquellos casos en que se reclama el beneficio de la jubilación basándose en el historial laboral de su cónyuge o padre, se utiliza la fecha de nacimiento del cónyuge o padre.

Así, este miércoles tendrán el pago los nacidos entre los días 11 y 20 de cada mes.

Aquellos que nacieron entre el 21 y 31 de cada mes recibirán el beneficio el próximo miércoles 22 de octubre.

Pago de octubre

El monto de los depósitos para los jubilados, que son la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, es de 2.008,31 dólares promedio al mes, según la SSA.

Los otros beneficiarios con discapacidad reciben una media de 1.582,95 dólares al mes, mientras que aquellos sobrevivientes tendrán una media mensual de 1.575,30 dólares.

A los beneficiarios de SSI se les paga 717,84 dólares por mes en promedio, se informó.

