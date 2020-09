EEUU aplicará sanciones a opositores que apoyan a Maduro

La funcionaria estadounidense sostuvo que una "cosa es disentir en las tácticas y otra quienes de manera fundamental tienen una estrategia para apoyar a Maduro".

Filipetti manifestó que saben que existen diferencias entre los adversos políticos al régimen, pero creen que todos están enfocados en lograr elecciones presidenciales libres y justas.

“Todos están trabajando colectivamente para luchar contra los intentos del régimen de soliviantar la democracia”, afirmó. Respecto a los casos específicos de María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela y quien mantiene una postura radical frente a la dictadura, y el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, quien recientemente anunció una estrategia para enfrentarla que incluye la participación en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, Filipetti señaló que a pesar de sus discrepancias, ambos dirigentes "están de acuerdo con la estrategia de la opocisión".

No obstante, Filipetti no dudó en calificar dicha convocatoria a elecciones realizada por el régimen de "fraude". "No son justas, ni siquiera son realmente elecciones".

La funcionaria aseveró que Estados Unidos seguiriá trabajando conjuntamente con sus aliados, entre ellos las 33 naciones que firmaron en agosto una declaración para pedir elecciones libres en Venezuela, para promover una transición democrática en el país que lleve a unos comicios verdaderamente democráticos.

“Continuaremos amplificando las voces del pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó, que lucha por sus vidas, sus medios de subsistencia y su libertad”, dijo.