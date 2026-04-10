viernes 10  de  abril 2026
POLÍTICA

EEUU celebra que Argentina declare grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

"Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán", indicó el Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

AFP

WASHINGTON.- Estados Unidos celebró este viernes la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani.

"Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el audaz paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina", escribió el Departamento de Estado en un mensaje en X.

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"Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como por su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto", añadió.

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Tras ser declarado 'persona non grata' por el Gobierno de Milei, Tehrani abandonó el sábado el país sudamericano.

La medida fue adoptada como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el Gobierno argentino, contenía acusaciones "falsas, ofensivas e improcedentes" contra el país y sus autoridades, tras la decisión del presidente argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

"Injerencia"

La Cancillería argentina afirmó que el país "no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía".

La decisión de Argentina se da en el marco de la guerra que Irán mantiene contra Israel y Estados Unidos, principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, desde que los aliados atacaran a la república islámica el pasado 28 de febrero.

FUENTE: Con información de EFE

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