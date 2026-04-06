Argentino Cerúndolo elimina a Tsitsipas, triple campeón en Montecarlo

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

MONTECARLO.- Triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º) quedó eliminado este lunes en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo , derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º).

Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.

En la última edición fue eliminado en cuartos de final.

Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó al argentino Sebastián Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.

Báez despide a Wawrinka

El tenista argentino Sebastián Báez (N.65) eliminó en primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo al suizo Stan Wawrinka, quien a sus 41 años jugó su último partido en el Principado.

Báez se impuso por un doble 7-5 sobre el tres veces ganador de Grand Slam, logrados, además, en la era del "Big 3" (Federer-Nadal-Djokovic), por lo que de esta manera no podrá cumplir el sueño de enfrentarse en segunda ronda al español Carlos Alcaraz, nuevo líder del circuito ATP.

En su 16ª participación y última en Montecarlo, donde ganó el título en 2014 frente a su compatriota Roger Federer, el público apoyó mayoritariamente a Wawrinka, quien ha anunciado que se retirará al final de temporada.

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"Cuando ves el apoyo que he tenido hoy, es una de las razones por las que sigo jugando a los 41 años, para vivir este tipo de emociones", declaró el suizo tras el partido.

Wawrinka sucumbió al ímpetu del argentino, más joven (25 años) y más acertado (25 golpes ganadores y 31 errores por 16-41 del suizo), aunque vendió cara su derrota, ya que con 5-1 a favor de Báez en el segundo set, fue capaz de ganar cuatro juegos consecutivos para estirar el partido.

Seixas gana la crono de la Vuelta al País Vasco

Paul Seixas, la gran esperanza del ciclismo francés, ganó la primera etapa de la Vuelta al País Vasco este lunes en Bilbao, una contrarreloj individual de 14 kilómetros que dominó por completo.

Seixas, del equipo Decathlon CMA CGM, se impuso por primera vez en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo.

El prodigio galo de 19 años aventajó en 23 segundos a su rival más cercano, su compatriota Kevin Vauquelin.

Por otro lado, el mexicano Isaac Del Toro y el español Juan Ayuso, dos de los favoritos al triunfo final, tuvieron un mal día.

FUENTE: AFP