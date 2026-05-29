La Esquinita de Reme

*En un día histórico 20 de Mayo, el exilio cubano celebró “por todo lo alto” el encausamiento de Raúl Castro por el asesinato de los Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Cientos de compatriotas se reunieron en la Torre de la Libertad para escuchar al actual jefe de la Justicia estadounidense, mientras leía el documento legal que haría feliz a miles de cubanos alrededor del mundo. Estamos empezando un nuevo ciclo que no se detendrá hasta que logremos nuestro objetivo de ver a Cuba libre

*Bettina Anderson y Donald Trump Jr., finalmente se casaron el viernes pasado en Palm Beach, en la residencia de la hermana de Bettina, antes de partir para una isla de las Bahamas donde fueron acompañados por parte de la familia Trump. Ni Donald, ni Melania ni Barron asistieron, pero el resto de la familia y unos contados amigos sí fueron testigos de esta nueva unión ¡Felicidades a Bettina y Don Jr.!

*El hijo mayor de John McCain murió a los 66 años según declaró su hermana Meghan Mc Caín. Hasta el momento no se han publicado los motivos de esta muerte. ¡Perder a un hijo es el golpe más fuerte que puede sufrir cualquier padre! ¡Que en paz descanse!

*María Corina Machado declaró que piensa regresar a Venezuela durante 2026 y que, definitivamente, aspirará a la Presidencia de su país en unas elecciones libres. ¡Dios lo quiera!

*La posibilidad que Iván Cepeda (el posible sucesor de Gustavo Petro) gane las elecciones presidenciales de Colombia tiene a toda Latinoamérica en un grito de dolor. Es prácticamente una anormalidad que un pueblo culto pueda votar por estos elementos ¡pero los encuestadores están reportando esta posibilidad! ¡Y nosotros solamente podemos rezar para que esto no se produzca! Cómo siempre sucede la derecha se divide y va a las elecciones con dos candidatos: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Los milagros también suceden.

*El senador demócrata de New Jersey Cory Booker declaró que el Partido Demócrata necesita nuevo liderazgo. Tremenda declaración que tira por el suelo a todos los actuales “bombines”.

*Cientos de colombianos ejercieron su derecho al voto en el consulado de su país en Coral Gables. Las elecciones son muy importantes y solo con una votación masiva de sus ciudadanos se podrá lograr un gobierno democrático en ese país. ¡Que Dios los ilumine!

*La directora de Inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, renunció a su posición explicando que su esposo padecía un extraño caso de cáncer y deseaba estar junto a él en este difícil proceso. La excandidata presidencial demócrata ha sido muy exitosa en su carrera pública. Le deseamos un pronto restablecimiento a su esposo.

*Kyle Busch, dos veces triunfador en el Nascar, murió a los 41 años después que la familia informó que estaba muy mal de salud. ¡Que en Paz descanse!

*Herencia Cultural Cubana celebró su 30 aniversario con un bello acto en la ciudad del Doral donde se reconoció la labor del brillante cubano, Armando Codina. Armando ha sido una figura sobresaliente en el éxito de los cubanos y una de las figuras cimeras en la construcción y desarrollo del Doral. La popular alcaldesa de la Ciudad, Cristi Fraga, estaba presente junto a otras figuras importantes de la comunidad.

*Estados Unidos enviará 5.000 soldados a Polonia en los próximos días. Una demostración de apoyo a ese país por parte del gobernante estadounidense Donald Trump.

*El sábado 23 de mayo se presentó un formidable espectáculo con la actuación del famoso artista Carlos Vives. El colombiano, que ha conquistado el corazón de los hispanos, se presentó en el Kaseya Center ¡A teatro lleno!

*La congresista demócrata por el distrito 24 de la Florida, Frederica Wilson, quien ha estado ausente recientemente por más de 40 votaciones en la Cámara, anunció que piensa postularse de nuevo en noviembre para su asiento. Frederica ha tenido dos operaciones complicadas en sus ojos y a sus 83 años quiere seguir en el Comité de Transporte y exhibiendo sus llamativos sombreros.

*Vanessa Trump, quien estuvo casada por años con Donald Trump Jr. y tiene varios hijos con él, anunció que sus médicos le notificaron que tenía cáncer en un seno. Ya tuvo su primer tratamiento y se prepara para seguir un plan de recuperación. ¡Le deseamos muchas bendiciones!

*El famoso restaurante Buccan Sandwich ha abierto sus puertas en el 100 Miracle Mile en Coral Gables. Desde West Palm Beach, a donde viajaban muchos miamenses para comer sus extraordinarios sándwiches, a Coral Gables, esta simpática versión de comida moderna ya es un éxito. ¡Felicidades Buccan y que sigan sus éxitos!

* “Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés?”, “Dog”, “¿Y veterinario?”, “¡Muy fácil. Dog…Tor”.