Chelsea mantiene el castigo al argentino Enzo Fernández pese a sus disculpas

El centrocampista argentino Enzo Fernández, del Chelsea, saluda a la afición tras la conclusión de un partido de la Champions League, el 17 de marzo de 2026.

El Chelsea ha decidido mantener la sanción disciplinaria sobre el mediocampista argentino Enzo Fernández , a pesar de que el jugador pidió disculpas tras sus recientes declaraciones sobre su futuro.

El técnico del conjunto londinense, Liam Rosenior, confirmó en rueda de prensa que el futbolista de 25 años “cruzó una línea” al manifestar públicamente su interés por vivir en Madrid, en medio de rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

Fernández, quien tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, ya se perdió el encuentro de la FA Cup ante Port Vale y tampoco estará disponible para el compromiso de este fin de semana frente al Manchester City.

“Tuve una conversación muy buena con él. Me pidió perdón a mí y al club. Todos cometemos errores, pero había que tomar una decisión”, explicó Rosenior, quien dejó claro que la sanción será de dos partidos.

El entrenador también defendió su postura al asegurar que la disciplina colectiva está por encima de cualquier individualidad: “El fútbol es un deporte de equipo. Hay valores y una cultura que debemos respetar para fortalecer al grupo”.

AFP__20260321__A48E74V__v1__MidRes__FblEngPrEvertonChelsea El centrocampista argentino del Chelsea # 08 Enzo Fernández observa después del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Everton y Chelsea en el Hill Dickinson Stadium en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 21 de marzo de 2026. Darren Staples / AFP

A pesar del castigo, el técnico dejó la puerta abierta a la reintegración del argentino: “Espero que, después de esto, Enzo pueda convertirse nuevamente en una pieza clave para el futuro del equipo”.

Actualmente, el Chelsea se encuentra en la sexta posición de la Premier League, peleando por un puesto en la próxima edición de la Liga de Campeones, por lo que la ausencia de Fernández supone una baja sensible en un momento clave de la temporada.