EEUU condena penas arbitrarias contra los cubanos del 11J

El reporte señala "los serios problemas que tiene la independencia del poder judicial para juzgar con imparcialidad a los cubanos". Menciona las "graves restricciones a la libertad de expresión que incluyen la violencia contra los periodistas independientes; los arrestos o enjuiciamientos injustificados contra reporteros independientes y la aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión de los cubanos en redes sociales".

"Los medios independientes de Cuba, informaron que las agresiones y represión aumentó durante 2022, y los periodistas independientes habrían tenido tres opciones: dejar de informar, abandonar el país o ir a prisión", cita el documento.

El informe del Departamento del Estado tampoco pasa por alto "la interferencia sustancial al derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación" y menciona las "limitaciones legales para la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil".

"El régimen cubano trató de presionar el pasado año a activistas para que se exiliaran a fin de evitar penas extremas de prisión. También prohibió la entrada al país a personas de ascendencia cubana que viven en el extranjero, aparentemente con el argumento de que estos visitantes criticaban al régimen o habían 'abandonado' sus trabajos en los programas de exportación de mano de obra de la dictadura, que incluían médicos, deportistas y artistas mal pagados", añade el reporte.

Esta vez, el informe del Departamento de Estado hace referencia a los feminicidios que ocurren en el país y la escasa atención por parte del régimen para enfrentar esta problemática.

"Varios informes de grupos de defensa de los derechos de las mujeres sugirieron que los delitos contra las mujeres no se denuncian y que el Estado no investiga muchos casos. No hubo cifras oficiales de feminicidios. Los casos incluyen el asesinato el 18 de agosto de una niña y su madre, Yodeisi Fabelo Carballo, en su casa en Vertientes, Camagüey. Los medios de comunicación oficiales no informaron sobre ninguno de estos asesinatos, ni sobre las estadísticas de feminicidios", señala el informe.

A modo de conclusión, el informe del Departamento de Estado señala que ''como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron abusos de derechos humanos".

"La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial", concluye.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba