martes 4  de  agosto 2026
Política migratoria

La cifra de inmigrantes mexicanos en EEUU cae un 5% por primera vez desde 1980

México permanece como el principal país de origen de los inmigrantes indocumentados: cuatro de cada 10. Representan el 47% de los cruces ilegales hasta 2025

La Oficina del Censo de EEUU aseguró que la Florida tuvo la segunda mayor ganancia de población en 2018, con un crecimiento de más de 322,000 residentes.

La Oficina del Censo de EEUU aseguró que la Florida tuvo la segunda mayor ganancia de población en 2018, con un crecimiento de más de 322,000 residentes.

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La población de Estados Unidos aumentó a 331.449.281 habitantes, de acuerdo con la Oficina del Censo.

La población de Estados Unidos aumentó a 331.449.281 habitantes, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La cifra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la población extranjera más numerosa del país, cayó un 5 % de 2010 a 2024, su primera reducción desde 1980, informó el Migration Policy Institute (MPI), que advirtió de un mayor descenso en el futuro ante el endurecimiento de la política migratoria.

La Oficina del Censo de Estados Unidos registró 11,14 millones de habitantes nacidos en México en 2024 por debajo del máximo histórico de 11,71 millones reportado en 2010, cuando la población inmigrante mexicana se quintuplicó respecto a 1980, indicó el MPI en un reporte disponible en línea.

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La reducción de mexicanos ocurrió a pesar de un aumento del 26 % en la población total de inmigrantes de 2010 a 2024, cuando el Censo documentó 51,28 millones de personas nacidas en el extranjero, el 15,4 % de la población total de Estados Unidos.

Aun así, los mexicanos se mantienen como el grupo de inmigrantes más numeroso, al representar al 22 % de ellos, más de uno de cada cinco.

La causa

Entre las razones de la caída, el MPI destacó que el número de migrantes de todas las nacionalidades interceptados por las autoridades al cruzar la frontera sur sin autorización se redujo a unos 238.000 en el año fiscal 2025, el nivel más bajo en 55 años y "un cambio radical" en las tendencias.

Los mexicanEEUUos representan casi la mitad de esos cruces, el 47 % de las del año fiscal 2025.

Asimismo, México permanece como principal país de origen de los inmigrantes indocumentados, cuatro de cada 10, pues a mediados de 2023 había unos 5,5 millones de inmigrantes no autorizados procedentes de México frente al total de 13,7 millones en todo Estados Unidos.

"Las futuras reducciones de la población inmigrante mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en el interior del país", advirtió el reporte de los investigadores Andrés Ayala y Jeanne Batalova.

Más de 40 millones

Al sumar las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos, que también son ciudadanos mexicanos por ley, la población asciende a 40,5 millones de residentes en EEUU, más que ninguna otra nacionalidad, salvo Alemania, apuntó el estudio.

Los inmigrantes mexicanos tenían una tasa de participación en la fuerza laboral civil del 68% en 2024, superior a la del 63% de todos los nacidos en EEUU.

Los principales estados de residencia son California y Texas, que acogen al 35% y al 22% de todos los inmigrantes mexicanos del país, respectivamente.

Además, más de un tercio de los inmigrantes mexicanos, el 3 %, se concentra en cinco áreas metropolitanas: Los Ángeles (California), Chicago (Illinois), Houston (Texas), Dallas (Texas) y Riverside (California).

FUENTE: Con información de EFE

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