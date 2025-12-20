EEUU cuenta con las condiciones para operación en suelo venezolano, asegura experto

ESPECIAL .- EEUU está no solo preparado para iniciar de una vez una operación terrestre contra objetivos del narcotráfico en Venezuela y cualquier otro país del Caribe, sino que además cuenta con las condiciones para asegurase el éxito de una eventual acción por su seguridad y esta “no va a tardar”, afirma Octavio Pérez, exoficial de inteligencia naval.

El coronel retirado analiza con precisión militar la situación en Venezuela, después de casi seis meses de creciente presión del gobierno de Donald Trump para conseguir el abandono del poder de Nicolás Maduro y sus personeros más cercanos. Incluye la posición de los aliados Rusia, China e Irán en el conflicto. Y percibe un rápido desenlace.

“A Maduro se le está agotando el tiempo y se está acercando la condición idónea para un ataque a los cuarteles donde quiera que se encuentren, a los laboratorios, las pistas, aeródromos, aviones y todo lo que esté relacionado con el narcotráfico”.

“Y si en la operación se encuentra a un general de Cartel de los Soles, fantástico. Con los componentes que se tienen ahí, pueden hacer operaciones de extracción con misiles y drones, como se han hecho por lo menos en los últimos 35 años”, añade el experto militar que intervino en la Operación Tormenta del Desierto o Primera Guerra del Golfo que comenzó en 1991 y que este viernes 19 de diciembre cumple 34 años.

Este 15 de diciembre, el presidente Trump dio una nueva advertencia, pero con mayor rigor. Informó que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán “próximamente” operaciones terrestres contra objetivos vinculados al narcotráfico en la región, en alusión a la fase dos de su estrategia hemisférica contra las organizaciones criminales.

Es un aviso de que EEUU está “listo” para actuar y que las condiciones para “extraer” a Maduro o a otro jefe del cartel venezolano “las ha tenido desde el primer día”, según el militar.

Oportunidades a Maduro

Pérez asegura que EEUU ha dado suficientes oportunidades a Maduro para dejar el poder, lo que ha ofrecido con mensajes contundentes.

Menciona el “rescate”, en mayo pasado, de los opositores del equipo de la líder y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, refugiados en la embajada de Argentina en Caracas por más de un año.

Meses más tarde, el gobierno de Trump declaró al Cartel de los Soles, y otros seis grupos mexicanos, como organización terrorista trasnacional y aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, mientras que las de Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López, considerados los otros dos jefes del cartel de los Soles, las subió a 20 millones de dólares.

Cada semana, los mensajes al régimen venezolano han ido in crescendo, asegura Pérez y refiere la fuerza militar que tiene como eje principal al potente portaaviones U.S Gerald Ford.

Mensajes de EEUU

Hasta el momento, EEUU cuenta en el Caribe con 12 embarcaciones de 15,000 soldados, con un potencial para hacer un sinnúmero de operativos.

“Le está enviando mensajes poco a poco para que recapacite. Ha habido dos, tres conversaciones, y desde junio pasado Maduro estuvo tratando de tener algún tipo de negociación con el gobierno americano”, según indica, hasta que el dictador venezolano consiguió el No rotundo del gobierno de Trump a la desmedida petición del avión con 100 generales, 200 millones de dólares y la amnistía familiar, a cambio de su retirada.

“Eso era de esperar. Y ahora, Machado se les salió debajo de las narices y con asistencia también de algunos militares venezolanos”, afirma Pérez.

“Maduro debe estar extremadamente preocupado porque ya se da cuenta que no tiene el apoyo total”.

Pérez afirma que con cada mensaje se le está diciendo a Maduro “cara a cara, vete, vete, o te vamos a ir a buscar”.

Operación en tierra

Las fuerzas militares estadounidenses están en condiciones de hacerlo.

“Si un individuo está en carretera, camino a algún lugar, lo están monitoreando con teléfonos satelitales o intercepciones; o alguien en terreno que está entregado, porque siempre hay alguien que está informando, lo pueden ir buscar un par de helicópteros de operaciones especiales, van, entran, salen y lo capturan”, asegura.

Pérez sostiene que en operaciones tan complejas como esta existen muchos escenarios y factores en juego que se deben considerar.

“Cuando tú planificas un tipo de operativo tan complicado como este, aparte de la postración militar que se ha hecho, se tiene que pensar en el día después, incluso en lo que puede pasar si se van los tres más grandes y el país queda acéfalo. ¿Cómo se organizas eso?”.

Un aspecto que, según indica, puede preocupar a la gente en un primer momento, pero que podría estar resuelto con el equipamiento militar.

“Yo he dicho que el portavión tiene una función no bélica que se utilizó durante el fuerte terremoto de Indonesia en 2015”, apunta y abunda en el ejemplo.

“Ese portavión llegó a las costas de un pueblo, tiró unos cables y le dio electricidad a 60,000 casas. Tiene además una estación de radio AM, FM y digital, una estación de televisión digital y análoga, y puede servir de punto de comando (21:02) para que María Corina Machado o quien sea que esté empiece a transmitirle mensajes a la gente y a aquellos sectores que estén a favor de un nuevo gobierno”.

Orden interno

Señala incluso cómo se restablecería el orden interno. “Pueden entrar militares a ciertos lugares para restablecer el orden y rehacer una nueva fuerza armada, una fuerza policial, pero eso se estaría considerando bajo operaciones cívico-militares”

Admite, no obstante, que “la operación no se trata de entrar ahí, sacar a alguien y ya. No es similar tampoco a otros casos de extracción, no lo podemos comparar”, dice, aunque menciona la captura del líder de Al Qaeda Anas al Libi, acusado de planificar los atentados en las embajadas de Tanzania y Kenia en 1998, y en los que murieron 224 personas, según los reportes.

“Las fuerzas militares lo siguieron; ocho personas infiltradas lo sacaron de una furgoneta a las 6:30 am, lo cogieron sin disparar un tiro y de ahí fue a un portaviones, y en 24 horas estaban en Nueva York”, comentó. “Fue un operativo como el de Watabat, con Osama Bin Laden”.

Pérez insiste en la importancia de que “tiene que darse un escenario donde no se ocasione un derramamiento de sangre innecesario”, como lo ha afirmado el presidente Trump.

¿Se irá Maduro?

Mientras la operación militar avanza al parecer de forma indetenible, el acertijo para EEUU es si Maduro se va, algo que el dictador y su régimen ha descartado y que el experto tampoco ve claro porque “quizá a la Guardia Personal cubana no le conviene que se vaya”.

En su análisis tampoco visualiza un destino para que pase el resto de los años.

“A mí me han preguntado 18 veces ¿para dónde tú crees que va Maduro? Yo creo que Maduro no va para Nicaragua, ni para Cuba, ni para Panamá, como algunos han estimado. Maduro ya no puede ir a Irán, porque en allí no resuelve nada, y tampoco creo que le sirva a Recep Tayyip Erdoan en Turquía”. Y concluye:

“Así que lo que creo le queda técnicamente es Rusia para ir a vivir con Bashar al-Assad en el mismo hotel. Hay muy pocos otros lugares del mundo para escaparse”.

FUENTE: Entrevista al coronel retirado Octavio Pérez, experto militar de la Armada de EEUU