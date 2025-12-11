EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

Fotografía publicada del momento cuando se hizo el arresto en Haití CORTESÍA/ DEA

Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores fueron retratados con la presunta droga. La imagen forma parte de los documentos utilizados por la Fiscalía (JESSICA CARRILLO)

Franqui Francisco Flores De Freitas y Efraín Campos Flores fueron acusados el 12 de noviembre de 2015 de "asociación para delinquir y conspirar en complicidad para violar la ley de narcóticos de Estados Unidos" (ARCHIVO)

El caso contra los "narcosobrinos" ha estado cargado de estrategias judiciales que intentan quitar importancia a la actuación de la DEA.

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.

WASHINGTON — Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del gobernante de Venezuela , Nicolás Maduro , junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump .

La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.

"Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos", señala un comunicado del Departamento de Estado.

Los "narcosobrinos"

La administración Trump recuerda que "en octubre de 2022, el gobierno anterior (del demócrata Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela".

Se trata de los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro. Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores, condenados a 18 años de cárcel en Estados Unidos, de los cuales cumplieron siete. Ambos "fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras finalizaban un acuerdo para transportar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. En noviembre de 2016, fueron condenados por cargos de narcotráfico, pero en octubre de 2022 el presidente Joe Biden les otorgó clemencia. Campo y Flores de Freitas regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de tráfico de drogas", señala un comunicado del Departamento del Tesoro.

Las sanciones son monitoreadas por el Departamento del Tesoro.

Empresario y navieras en la lista negra

"La medida de hoy (jueves) también apunta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, e identifica seis buques como propiedad bloqueada", añade el comunicado.

"También se apunta hoy a Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño que ha participado en contratos lucrativos con el régimen de Maduro y ha tenido varios negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas juntos. Carretero ha facilitado envíos de productos petroleros en nombre del régimen venezolano. La OFAC está designando a Carretero de conformidad con la E.O. 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

El buque que fuerzas estadounidenses asaltaron en el Caribe también estaba sometido a sanciones, en ese caso por sus vínculos con Irán y el grupo Hezbolá.

Los dos sobrinos de Maduro condenados en Nueva York tras su detención en 2016 son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores.

Los tres son sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y el Departamento del Tesoro