Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

WASHINGTON .- En una medida de presión directa, el presidente de EEUU, Donald Trump , declaró al régimen de Maduro en Venezuela como Organización Terrorista Extranjera , al considerar que hace uso del petróleo y otros activos para “financiarse a sí mismo” y al narcotráfico, y amenazó con más acciones severas si no devuelve el crudo “robado".

“Por nuestros activos robados y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, contrabando de drogas y tráfico humano, el régimen de Venezuela ha sido designado organización terrorista extranjera”, afirmó Trump en un mensaje por su cuenta Truth Social, de X.

Janucá en la Casa Blanca Trump insta a las naciones a combatir las "fuerzas malignas del terrorismo islámico radical"

EEUU Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

La nueva declaración de este 16 de diciembre engrosa la presión legal del gobierno de Trump contra Maduro y sus funcionarios cercanos, a quienes ha denominado como jefes del Cartel de los Soles, una estructura de narcotráfico que también fue designada por la OFAC y luego por el Departamento de Estado como organización terrorista global y extranjera.

Además, la administración estadounidense mantiene contra Maduro una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, además de 20 millones por la de sus funcionarios Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TrumpDailyPosts/status/2001091204797358136&partner=&hide_thread=false Donald J. Trump Truth Social Post 06:46 PM EST 12/16/25 pic.twitter.com/2no43HzSGt — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 17, 2025

Contra el régimen de Maduro

Trump anunció la medida extraordinaria en el texto mediante el cual ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

“Venezuela está completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente, afirmó Trump y aseguró que esta situación "solo irá a más".

"El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a EEUU todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", aseguró en un intento por subrayar el concepto “criminal” del régimen.

Terrorista extranjero

Agregó que su gobierno “no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto de forma inmediata".

"EEUU no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, dijo y aseveró que “los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a EEUU durante la débil e ineficaz Administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

Con la nueva medida, Trump fortalece el fundamento legal y político para que el régimen de Maduro tenga el mismo trato dado a grupos extremistas internacionales, y esto supone duras sanciones y la aplicación de medidas de fuerza, si fuese el caso, en medio de las inminentes operaciones por tierra que anunció hace tres días.

FUENTE: Con información Europa Press, cuenta @TruthSocial, de X