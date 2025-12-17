miércoles 17  de  diciembre 2025
Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El presidente de EEUU señaló al régimen de Venezuela de usar "yacimientos robados” para financiar narcotráfico y a sí mismo, y amenazó con más medidas severas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En una medida de presión directa, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró al régimen de Maduro en Venezuela como Organización Terrorista Extranjera, al considerar que hace uso del petróleo y otros activos para “financiarse a sí mismo” y al narcotráfico, y amenazó con más acciones severas si no devuelve el crudo “robado".

“Por nuestros activos robados y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, contrabando de drogas y tráfico humano, el régimen de Venezuela ha sido designado organización terrorista extranjera”, afirmó Trump en un mensaje por su cuenta Truth Social, de X.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?
Los invitados asisten a una recepción de Janucá organizada por el presidente Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 16 de diciembre de 2025.
Janucá en la Casa Blanca

Trump insta a las naciones a combatir las "fuerzas malignas del terrorismo islámico radical"

La nueva declaración de este 16 de diciembre engrosa la presión legal del gobierno de Trump contra Maduro y sus funcionarios cercanos, a quienes ha denominado como jefes del Cartel de los Soles, una estructura de narcotráfico que también fue designada por la OFAC y luego por el Departamento de Estado como organización terrorista global y extranjera.

Además, la administración estadounidense mantiene contra Maduro una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, además de 20 millones por la de sus funcionarios Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Contra el régimen de Maduro

Trump anunció la medida extraordinaria en el texto mediante el cual ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

“Venezuela está completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente, afirmó Trump y aseguró que esta situación "solo irá a más".

"El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a EEUU todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", aseguró en un intento por subrayar el concepto “criminal” del régimen.

Terrorista extranjero

Agregó que su gobierno “no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto de forma inmediata".

"EEUU no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, dijo y aseveró que “los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a EEUU durante la débil e ineficaz Administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

Con la nueva medida, Trump fortalece el fundamento legal y político para que el régimen de Maduro tenga el mismo trato dado a grupos extremistas internacionales, y esto supone duras sanciones y la aplicación de medidas de fuerza, si fuese el caso, en medio de las inminentes operaciones por tierra que anunció hace tres días.

FUENTE: Con información Europa Press, cuenta @TruthSocial, de X

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

