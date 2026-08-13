jueves 13  de  agosto 2026
ATENTADO

Polonia frustra complot para matar a ciudadano estadounidense-ucraniano en Varsovia

Primera vez, un agente ruso trata de atacar a un estadounidense en otro país miembro de la OTAN. Por razones de seguridad no se dio a conocer la identidad del objetivo del atentado

Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk. (Redes Sociales)

Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk. (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VARSOVIA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este jueves que los servicios de seguridad polacos detuvieron a un ciudadano ruso,reclutado por la Inteligencia de su país, que tenía como objetivo atacar a un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniana, en la capital, Varsovia.

“Gracias a una acción realmente brillante de nuestros servicios de la Agencia de Seguridad Interior, el 7 de agosto detuvimos a un ciudadano ruso reclutado por los servicios rusos, cuya tarea era llevar a cabo una ejecución en Varsovia de un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniano”, indicó durante una rueda de prensa.

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Tusk ha afirmado que es “la primera vez” que un agente ruso busca “atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país miembro de la OTAN”, si bien las autoridades pudieron detener la “ejecución” en el “último minuto”.

“Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente Vladimir) Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y, por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio”, aseveró. “Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente Vladimir) Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y, por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio”, aseveró.

La Policía de Varsovia detalló que el hombre, de 29 años de edad, fue arrestado en la calle Woloska y acusado en virtud del artículo 148 del Código Penal polaco, que castiga actos de preparación para cometer un delito de homicidio o asesinato.

“La investigación en este caso la lleva la Fiscalía de distrito de Varsovia Sródmiescie-Pólnoc. El 9 de agosto, el tribunal, considerando la solicitud del fiscal, aplicó al sospechoso la prisión provisional por un período de tres meses”, detalló.

Por razones de seguridad, no se reveló la identidad del estadounidense-ucraniano.

Rusia intensificó asesinatos selectivos

Funcionarios occidentales han advertido previamente que Rusia ha intensificado una campaña de asesinatos selectivos desde la invasión de Ucrania y dijeron que han frustrado varios complots en toda Europa.

La operación se llevó a cabo en cooperación con los servicios estadounidenses, apuntó Tomasz Siemoniak, ministro de Polonia encargado de coordinar los servicios secretos.

El primer ministro agradeció a los servicios polacos, ABW y la Policía, su eficacia, y les expresó su reconocimiento por la “excelente labor”, además de destacar la cooperación de las instituciones estadounidenses responsables de la seguridad. Al resumir la situación, señaló: “Hemos evitado lo peor”.

FUENTE: Con información de Euro Press/Euro News

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