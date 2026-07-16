jueves 16  de  julio 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU designa como organizaciones terroristas al Cartel de Juárez

La designación permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado

Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos designó al Cartel de Juárez y al grupo Los Viagras, ambos en México, como organizaciones terroristas extranjeras, anunció este jueves el Departamento de Estado.

Esta designación se añade a seis que Washington promulgó el año pasado contra los cárteles y organizaciones del crimen organizado en México.

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La designación como organización terrorista permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

"El Cartel de Juárez y Los Viagras son violentos carteles narco-terroristas que han perpetrado numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cartel de Juárez" explicó el comunicado del Departamento de Estado.

El ataque del 4 de noviembre de 2019 causó conmoción en ambos lados de la frontera.

Una familia de la comunidad mormona que viajaba en una camioneta fue atacada a balazos por un comando armado.

Combatir al crimen organizado

El presidente Donald Trump decidió aumentar sustancialmente el combate a los carteles transnacionales y al crimen organizado tras volver al poder, y en febrero de 2025 anunció la decisión de considerar terroristas a esos carteles.

El 20 de febrero de 2025 designó como terroristas al Cartel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, al Cartel del Golfo, al Cartel del Noreste (antiguamente los Zetas) a la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

Esa misma medida se ha aplicado igualmente a organizaciones guerrilleras colombianas, o a grupos criminales en Venezuela y Brasil.

"Las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques" advirtió el Departamento de Estado.

La formulación "narcoterroristas" permitiría también, a juicio del gobierno Trump, operaciones como los ataques que lleva a cabo regularmente contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos hasta ahora.

Estados Unidos considera también que tiene el derecho a atacar fuera del país a líderes de esos cárteles y grupos criminales como ha hecho durante décadas contra Al Qaeda o el Estado Islámico.

El líder del Tren de Aragua venezolano, también designado organización terrorista extranjera, 'Niño' Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el pasado 13 de junio.

FUENTE: Con información de AFP

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