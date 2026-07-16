jueves 16  de  julio 2026
¿ARBITRARIEDAD?

Expertos de la ONU condenan destitución de jueces de inmigración en EEUU

Desde de enero de 2025 al menos 135 jueces fueron destituidos, entre ellos 113 de inmigración y 13 adjuntos, cuyas destituciones se habrían producido sin causa justificada

Expertos de la ONU advierten que debe cesar politización de tribunales de inmigración (AFP)

Expertos de la ONU advierten que debe cesar politización de tribunales de inmigración (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Dos relatores especiales de las Naciones Unidas condenaron este jueves lo que calificaron como la “destitución masiva y arbitraria” de jueces de inmigración en Estados Unidos y afirmaron que “debe cesar la continua politización de los tribunales de inmigración”.

De acuerdo con los expertos, desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó al poder, al menos 135 jueces fueron destituidos, entre ellos 113 jueces de inmigración y 13 adjuntos de inmigración.

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Las destituciones, señaladas en un comunicado, se habrían producido sin causa justificada ni explicación individualizada.

"Estos patrones generan serias preocupaciones de que los jueces de inmigración estén siendo objeto de medidas en función de su presunta afiliación política, su trayectoria profesional o el contenido de sus decisiones judiciales”, afirmaron los expertos.

La denuncia fue realizada por Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

Los relatores especiales de la ONU son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para informar sobre temas específicos. Por lo tanto, no hablan en nombre de la ONU.

En Estados Unidos, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general para presidir las audiencias migratorias, en las que deciden si una persona extranjera puede permanecer en el país o debe abandonarlo.

Desprorpoción en despido de jueces

Satterthwaite y Madi señalaron que, de los 78 jueces de inmigración destituidos sobre los que existen datos públicos, 65 concedieron asilo con una frecuencia superior al promedio nacional o al promedio de su tribunal.

También indicaron que fueron destituidos de manera desproporcionada jueces con experiencia en la defensa de inmigrantes o en trabajos humanitarios, así como magistrados nombrados durante la administración presidencial anterior.

“Estas destituciones socavan la independencia de los tribunales de inmigración y del sistema de justicia en su conjunto, y sus consecuencias son inmediatas y graves”, afirmaron los expertos.

“Los jueces de inmigración deciden casos relacionados con algunas de las cuestiones más trascendentales, entre ellas si una persona enfrentará persecución, tortura u otros daños irreparables en caso de ser expulsada”, detallaron.

Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes sostienen que los despidos buscan cubrir las vacantes con jueces más alineados con las políticas migratorias restrictivas de Trump.

FUENTE: Con información de AFP

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