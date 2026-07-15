miércoles 15  de  julio 2026
MIAMI-DADE

Daniela Levine Cava advierte que reforma fiscal pondría en riesgo servicios esenciales en el condado

La alcaldesa presentó un presupuesto de $14.261 millones sin aumentar la tasa del impuesto sobre la propiedad y alertó sobre el impacto de una reforma fiscal.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

AP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La posible reducción de los impuestos sobre la propiedad en Florida podría comprometer la capacidad financiera de Miami-Dade para sostener servicios esenciales, advirtió este miércoles la alcaldesa Daniella Levine Cava al presentar el presupuesto del condado para el año fiscal 2026-2027.

La funcionaria presentó un plan de 14.261 millones de dólares y explicó que decidió mantener sin cambios la tasa del impuesto sobre la propiedad para evitar trasladar una mayor carga a los contribuyentes, pese al incremento de los costos operativos.

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Asimismo, sostuvo que la mayor incertidumbre para las finanzas del gobierno local no proviene del gasto previsto en el presupuesto, sino de una propuesta impulsada a nivel estatal que busca reducir significativamente los impuestos sobre la propiedad y que será sometida a votación durante las elecciones generales de noviembre.

De acuerdo con las proyecciones de la administración, si la iniciativa recibe el respaldo requerido de los electores, el condado dejaría de percibir aproximadamente 386 millones de dólares en 2027 y cerca de 697 millones en 2028, una disminución de ingresos que, según Levine Cava, limitaría la capacidad de su administración para mantener programas esenciales.

“Todos queremos impuestos más asequibles. Yo también”, afirmó durante la reunión, aunque insistió en que cualquier cambio debe valorar las consecuencias que tendría para los gobiernos locales y los servicios que reciben los residentes.

La cifra asciende a 14.261 millones de dólares, de los cuales más de 9.000 millones corresponden a las operaciones del Ejecutivo local y alrededor de 5.240 millones se destinarán a obras e inversiones de capital.

El documento concentra buena parte de sus recursos en seguridad pública, infraestructura, movilidad, responsabilidad fiscal y la continuidad de los principales programas dirigidos a la comunidad.

El mayor incremento corresponde a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que recibiría 978 millones de dólares, un 6 % más que el año anterior, aunque la cifra permanece por debajo del monto solicitado por esa agencia.

El sistema de transporte también figura entre las prioridades del plan. Para respaldar su funcionamiento, el Fondo General aportaría 66 millones de dólares adicionales, impulsado por el crecimiento registrado en la cantidad de pasajeros durante el último año.

Además, el plan financiero prevé eliminar doce rutas de autobús con baja demanda, seis operadas directamente por Miami-Dade y seis mediante contrato, así como reducir la frecuencia del servicio durante algunos períodos de menor utilización, principalmente en la madrugada y al final de la noche.

Consultada sobre un eventual aumento en las tarifas del transporte, Levine Cava aseguró que no existe una decisión en ese sentido, aunque reconoció que esa posibilidad podría evaluarse más adelante.

Con el propósito de contener el gasto, la iniciativa presupuestaria elimina más de 400 plazas vacantes, limita nuevas contrataciones, revisa el gasto operativo de los departamentos y refuerza el control de las horas extra.

El documento inicia ahora el proceso de revisión pública antes de pasar a consideración de la Comisión del Condado. La aprobación definitiva del presupuesto está prevista para septiembre.

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