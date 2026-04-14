martes 14  de  abril 2026
CASA BLANCA

Tesoro de EEUU elogia al FMI por reajustes a la economía de Venezuela

"El FMI trabaja para reincorporar a Venezuela, para que se parezca a una economía normal", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en un debate del Instituto de Finanzas Internacionales.

El secretario del Tesoro de Estados Uniodos Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Uniodos Scott Bessent

OLIVER CONTRERAS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió el martes al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su papel "muy importante" para "reincorporar Venezuela" al organismo.

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal", dijo Bessent en un debate del Instituto de Finanzas Internacionales, al margen de la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial (BM).

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Aunque el FMI sigue incluyendo a Venezuela en sus informes regulares sobre América Latina y el Caribe, las relaciones bilaterales quedaron en suspenso en 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición, que controlaba el parlamento, como gobierno legítimo.

El Fondo ha emprendido consultas internas con sus miembros para analizar los pasos a dar, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense.

La administración de Donald Trump empezó rápidamente a trabajar con el nuevo gobierno en manos de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en enero.

Washington reconoció recientemente al gobierno de Rodríguez como legítimo a efectos legales.

FMI le calcula a Venezuela un crecimiento del 4% este año

El Fondo no evalúa técnicamente a la economía venezolana, que el año pasado registró la inflación más alta del mundo, según sus datos.

En sus perspectivas económicas mundiales, publicadas este martes, el FMI le calcula a Venezuela un crecimiento del 4% este año, y una inflación de 387%.

Durante las reuniones de primavera del año pasado, Bessent sostuvo que el FMI y el BM deberían promover el crecimiento económico en lugar de centrarse en cuestiones sociales.

Ambas organizaciones han cambiado notablemente de rumbo, elogió el secretario del Tesoro.

"En cuanto al liderazgo del Banco Mundial en materia de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres, creo que ha vuelto a una gran trayectoria", dijo Bessent.

El FMI le ha dedicado un "tiempo desproporcionado" a temas como el cambio climático y el género, criticó Bessent.

FUENTE: Con información con AFP.

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