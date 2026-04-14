martes 14  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU ejecuta nuevo ataque contra embarcación narco en el Pacífico

Según el Comando Central de EEUU, este es el cuarto ataque contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas de los últimos días en el océano Pacífico

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

AFP
Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El ejército de Estados Unidos informó este martes que llevó a cabo una nueva operación en el océano Pacífico oriental en la que fueron abatidos cuatro presuntos narcotraficantes que se desplazaban en una embarcación en el marco de las acciones de seguridad destinadas a combatir redes ilícitas en la región.

Según detalló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a través de sus canales oficiales, se trata del cuarto operativo reciente contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas al tráfico de drogas en esa zona estratégica.

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Operativos recientes en la región

De acuerdo con la información difundida, estas acciones forman parte de una serie de intervenciones que se han intensificado en los últimos días. El lunes, dos personas murieron en circunstancias similares, mientras que el sábado se reportó la neutralización de cinco ocupantes de embarcaciones presuntamente utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas operaciones responden a labores de interdicción marítima orientadas a frenar el flujo de drogas hacia territorio norteamericano.

Estrategia contra el narcotráfico

La administración del presidente Donald Trump mantiene una política de presión contra organizaciones criminales que operan en América Latina a las que ha calificado de “narcoterroristas”.

En este contexto, las operaciones militares en aguas internacionales buscan debilitar las capacidades logísticas de estas redes y reducir su capacidad de movilización.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han defendido estas operaciones como parte de su estrategia de seguridad, enfocada en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales.

Las acciones en el Pacífico oriental reflejan el aumento de la presión de Estados Unidos sobre rutas marítimas utilizadas para actividades ilícitas, en un contexto de esfuerzos por reforzar el control y la seguridad en la región.

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