La Casa Blanca recuerda al "campeón de la libertad" Charlie Kirk

La Casa Blanca publicó este jueves un emotivo tributo al "campeón de la libertad" Charlie Kirk cuando se cumple un año del brutal asesinato del defensor de los derechos civiles, impulsado por la narrativa de extrema violencia de la ultraizquierda.

"Hace un año, perdimos de forma trágica a un patriota intrépido. Un campeón de la libertad y de nuestro país", indicó en X la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El mensaje está acompañado de un video en el que se muestra la camiseta blanca con la palabra Freedom (Libertad) que vestía Kirk al ser atacado mortalmente durante uno de sus tradicionales eventos en universidades, y sobre la que se proyectan imágenes del joven, entre los principales promotores de las políticas del presidente Donald Trump.

"Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense. Su coraje, convicción y amor por la patria nunca serán olvidados", agregó la Casa Blanca, que incluyó en la publicación grabaciones de los últimos momentos del activista antes de ser asesinado mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University, el 10 de septiembre de 2025.

El amor a Dios, a EEUU, a la democracia y a la familia

A Kirk lo asesinaron sosteniendo con su presencia las armas más letales para los enemigos de la libertad y la democracia: un micrófono, su gigantesco amor y fe en Dios, en su familia y en su país.

El connotado activista conservador se conviertió en el principal promotor entre los jóvenes y adolescentes del amor a Estados Unidos, a Dios, a la familia, a los valores tradicionales estadounidenses, entre ellos la libertad y la democracia. Y por eso, lo mataron, incluso algunos celebraron su asesinato.

Charlie se convirtió además en la esperanza de millones de jóvenes en medio de un mundo donde élites y grupos comunistas, de ultraizquierda y antioccidentales atacan la vida humana en su esencia, hacen campaña a favor del aborto tardío, odian los valores conservadores, sexualizan la mente de niños y quitan el derecho de sus padres; destruyen la fe religiosa occidental y defienden la cultura del radicalismo islámico que coarta todas la libertades sociales y oprime a la mujer, obliga a niñas de dos y tres años de edad a casarse con adultos, además de amplificar el odio visceral contra Occidente y su eliminación mediante el terrorismo y el radicalismo.

Turning Point USA, la exitosa organización creada por el activista conservador y dirigida ahora por su viuda Erika Kirk, que cautivó a millones de jóvenes y adultos, tiene previsto celebrar este jueves un acto conmemorativo para marcar el primer aniversario del horrendo asesinato de su fundador.

La organización señaló que el evento 'Freedom Built to Last' (Libertad construida para perdurar) busca honrar a Kirk como "hombre de fe, esposo, padre y defensor de la libertad de expresión" y reflexionar sobre su legado duradero.

Extrema violencia política contra una obra inmortal

El asesino dejó a dos niñas menores de cinco años que adoraban a su padre, a una esposa destrozada por el dolor y a una familia hundida en el luto eterno

La exaltación de la extrema violencia política por la narrativa de activistas y congresistas del Partido Demócrata contra los conservadores ha desencadenado una extensa lista de sucesos de este tipo, entre ellos varios contra la vida del presidente Donald J. Trump.

El más reciente intento de asesinato al jefe de la Casa Blanca fue en un evento presidencial en el hotel Washington Hilton, donde un extremista de ultraizquierda disparó contra agentes del Servicio Secreto en su deseo de llegar a donde se encontraba Trump, su esposa y altos funcionarios del gobierno federal.

Kirk fue uno de los principales promotores del movimiento "Make America Great Again" (MAGA, Hagamos Grande a EEUU Otra Vez) del presidente Donald Trump y una figura clave en la campaña electoral de 2024, además de haber ayudado en la transición en Washington para el segundo mandato.

Trump le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma y su Administración tomó medidas contra quienes se burlaron en redes sociales de su asesinato, contra los que defendieron el discurso de extrema violencia política en EEUU y revocó visas a extranjeros que celebraron su fallecimiento.

Tyler Robinson, el acusado de disparar y asesinar a Kirk enfrenta cargos de homicidio agravado, entre otros delitos, y su proceso judicial aún se encuentra en etapa preliminar. Robinson podría enfrentar la pena de muerte por parte de la fiscalía, a pesar de que Erika Kirk, la viuda, dijo en un acto público de recordación junto al Presidente que por su enorme fe y su arraigo a la palabra de Dios perdonaba al extremista que le arrebató la vida a su amado esposo.

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FUENTE: Con información de EFE.