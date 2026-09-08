Marco Rubio inicia gira por América Latina para reforzar vínculos

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.

BARRANQUILLA .-El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este martes que su gira por Colombia, Ecuador y Perú se produce en un momento de creciente alineamiento ideológico entre Washington y Latinoamérica, y que espera que el viaje depare "acuerdos comerciales sólidos".

"Esperamos cerrar acuerdos comerciales sólidos y beneficiosos con los tres países en un futuro próximo", explicó Rubio a periodistas en Miami antes de abordar el avión con destino a Barranquilla, donde se reunirá con el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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Este es el primer viaje de Rubio como secretario de Estado a Colombia y Perú y el segundo a Ecuador, después de que en septiembre de 2025 visitara ese país para estrechar la cooperación en seguridad.

"Vamos a visitar tres países estrechamente alineados con Estados Unidos. Compartimos con ellos numerosos intereses comunes, tanto en lo relativo a combatir el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional en la región como en el ámbito de la cooperación económica", añadió el Rubio, que habló de una "una tendencia de alineamiento con Estados Unidos y sus intereses que se observa en todas las Américas".

El secretario de Estado incidió en que Latinoamérica está en el centro de la estrategia de seguridad nacional de la Administración de Donald Trump, y recordó que una de las prioridades de la Casa Blanca es fortalecer la presencia estadounidense en la región.

"En el caso de Colombia, acaban de celebrar unas elecciones libres y democráticas; han elegido a una persona a la que conozco muy bien y que está muy alineada con Estados Unidos", apuntó Rubio sobre su encuentro previsto para este martes con De la Espriella, a quien Trump brindó su apoyo durante la campaña previa a las presidenciales.

"En Ecuador, donde las elecciones se celebraron el año pasado, nos enfrentamos a una situación en la que son uno de nuestros socios más cercanos en materia de seguridad en la región, y creo que podemos hacer más cosas con ellos en el ámbito económico", destacó el responsable de la diplomacia estadounidense con respecto al encuentro que mantendrá el miércoles en Quito con el presidente Daniel Noboa.

.@SecRubio: Las administraciones de Trump y De La Espriella están revitalizando la amistad de 200 años que une a Estados Unidos y Colombia para devolverle el lugar que le corresponde como pieza clave de seguridad y cooperación económica en nuestra región.https://t.co/mAqcR6F7u4 — USA en Español (@USAenEspanol) September 8, 2026

Tras la llegada a la presidencia de De la Espriella en agosto pasado, Colombia ha anunciado su adhesión al Escudo de las Américas, alianza militar para combatir el crimen organizado en la región, y ha dado su visto bueno a realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano, algo que ya ha sucedido en Ecuador.

"En cuanto a Perú, tras un periodo de inestabilidad política, también han celebrado elecciones recientemente, y esperamos colaborar estrechamente con la presidenta (Keiko) Fujimori", añadió Rubio sobre su visita a Lima este jueves

FUENTE: Con información de EFE